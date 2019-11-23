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Alışveriş sepetine ev de koyduk

ABD'den dünyaya yayılan indirimli alışveriş günü Black Friday'e Türkiye 1 hafta önce başladı. Ev ve otomobillerin de indirimli satışa çıktığı e-ticaret sitelerinde 1+1 evler ilk 6 saatte tükendi. Bazı otomobillerin tamamı satıldı. Bir haftada 4 milyar ciro bekleniyor
 23 Kasım 2019 09:11
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Alışveriş sepetine ev de koyduk

11.11 Bekarlar Günü'nden sonra ABD'den dünyaya yayılan Black Friday (Kara Cuma), Türkiye'deki ismiyle Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibarıyla başladı. Aynı anda 1 milyon kişinin giriş yaptığı sitelerde 1+1 evler ile bazı otomobillerinin tamamı ilk 6 saat içinde tükendi. Her yıl e-ticaret şirketlerinin rekorlar kırdığı, günlük satış ortalamalarının normaline göre 10 kat arttığı etkinlik her geçen yıl daha fazla tüketicinin akınına uğruyor. Geçen yıl tek günde 1 milyar lira cironun elde edildiği alışveriş etkinliğinde bu yıl bir günlük cironun 2 milyar lirayı görmesi bekleniyor.

SAATLER İÇİNDE 3 EV SATTI

Nef'in satışa çıkardığı Ormantepe projesinde 616 bin liradan 395 bin liraya indirilen, 3 adet 1+1 ve 900 bin liradan 576 bin liraya indirilen 1 adet 2+1 daireden 3'ü satıldı. Kalan 1 adet 1+1 dairenin de bugün satılmasını beklediklerini belirten Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, gelen yüksek talep üzerine pazartesi günü 4 adet daireyi daha e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkaracaklarını söyledi. Opel, Peugeot gibi otomobillerin yüzde 10-12 arasında indirimle satışa sunulduğu indirim etkinliğinde Opel'in satışa sunduğu bazı modelleri ise saatler içinde tükendi.

ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM FIRSATI

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, bu yıl indirimli satışa sundukları 6 milyon çeşit ürüne geçen yıla göre 2.5 kat talep geldiğini söyledi. Konut, otomobil, tatil turları, motosiklet, ATV, yurtdışı eğitim paketi gibi özel ürünlerin tükendiği indirimli alışverişlerde 3+1 prefabrik ev bile satıldı. Gebze'deki operasyon merkezlerinde bir hafta boyunca ek istihdam yarattıklarını, bunun için öğrencileri tercih ettiklerini belirten Erturan, "Hem öğrencilere tecrübe hem de ek gelir oldu" ifadelerini kullandı.

KARGO SAVAŞLARI DA BAŞLADI

21 Kasım'da başlayan indirimlerle kargo firmaları da alarma geçti. Bu yıl yoğunluğu artan siparişlere yetişmek için ekstra eleman istihdam eden kargo firmaları kendilerini, 11.11 Bekarlar Günü alışverişlerinin dağıtımları daha bitmeden ikinci bir taşıma furyasının içinde buldu. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre bazı şirketler daha fazla ücret ödeyerek kargo firmalarının teslimat sıralamasında önceliği alırken bazıları ise aylık taşıma garantisi verip zamanında teslimat için kargo firmalarıyla el sıkışıyor. Küçük çaplı firmalar ise ürününü taşıtacak kargo şirketi bulamıyor.

GÜNLÜK İSTİHDAM ARTTI

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kargo, Posta ve Depolama Meslek Komitesi Başkanı Aslan Kut, e-ticaret firmalarının siparişlerinin toplam sektör içerisinde henüz çok küçük bir pay aldığını ancak bu özel günler için artan iş hacmine paralel araç ve personel sayılarının artırıldığını söyledi.

TAŞIMA HACMI 5 KAT ARTTI

Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Black Friday'in e-ticarette en çok alışveriş yapılan gün olduğunu, günlük taşıma hacminin en az 5 kat arttığını söyledi. Kantarcı, "Müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilecek durumların oluşmaması için e-ticaret firmaları ile kargo şirketleri arasında planlama çalışmaları yapılabiliyor" dedi. Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott ise teslim tarihi sözünü çok önemsediklerini ve anlaşmaları da buna göre yaptıklarını söyledi.

SİBER SALDIRILARA DIKKAT!

Siber güvenlik firması Kaspersky, online alışverişin arttığı "Efsane Cuma" döneminde siber saldırılara karşı tüketicileri uyardı. Zararlı yazılımlarla tüketicinin banka ve kimlik bilgilerini ele geçiren siber suçlular en çok moda, hediyelik eşya, oyuncak ve mücevher satışı yapan e-ticaret sitelerini hedef alıyor. Önümüzdeki hafta bu tür sitelerden alışveriş yapmayı düşünenlerin dikkatli olması gerekiyor.
Sabah
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