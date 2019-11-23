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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 23 Kasım 2019 09:19
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometreleri üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bölünmüş bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle 00.00-08.00 saatlerinde Trabzon-Rize yönünde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı
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