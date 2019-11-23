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23 yıllık sır zaman aşımına gömüldü

Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal'ın öldürüldüğü suikast faili meçhul kaldı. 23 yıldır delil bulunamayınca dosya kapandı
 23 Kasım 2019 09:32
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23 yıllık sır zaman aşımına gömüldü

SİLAHIN GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

İstanbul Sarıyer'de 28 Temmuz 1996 gecesi otomobiliyle evine giden Ömer Lütfü Topal, Kalaşnikof'lu iki kişi tarafından öldürüldü. Saldırganların kaçtığı araba, kısa sürede bulundu. Ankara'dan çalındığı belirlenen araçta sadece özel harekat polislerinin kullandığı Uzi marka makineli tabancaya ait 9 mm'lik şarjör, kalaşnikof şarjörü, 52 mermi, sırt çantası ve ameliyat eldiveni çıktı. Balistik incelemede silahların daha önce bir eylemde kullanılmadığı tespit edildi. Cinayetin o dönemin parasıyla 90 trilyonluk kumar sektöründeki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü.

8 ŞÜPHELİ DE BERAAT ETTİ

Suikastan 3 ay sonra bir ihbar üzerine özel harekat polisleri Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın ve Oğuz Yorulmaz gözaltına alındı. 3 polisin yanı sıra Topal'ın eski iş ortakları Ali Fevzi Bir ile Sami Hoştan, sigortacı Serdar Özdağ, Mustafa Altunok ve Haluk Kırcı hakkında 'taammüden adam öldürmek' suçundan idam istemiyle dava açıldı. Sanıklar delil yetersizliğinden beraat edince olay faili meçhul kaldı. 2011'de dosya yeniden raftan indirilse de ip ucu bulunamadı. 23 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle cinayet dosyası kapandı.

SUSURLUK DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLSİN TALEBİNE RET

Topal cinayetinde adı geçen polisler Çarkın, Ersoy ve Yorulmaz'ın Susurluk kazasında araçta bulunan Sedat Bucak'a koruma olarak tayin edildiği belirlendi. Susurluk ve Topal davalarının birleştirilmesi istendi. İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi bu talebi reddetti.

Hilal YILDIRIM
Akşam
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