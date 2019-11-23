'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi

İncelemelerde bulunmak üzere bugün Sinop'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cuma namazı için şehir merkezindeki tarihi Alaeddin Keykubat isimli camiye gitti.

Beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Köksal Şakalar ve kurum amirleri eşliğinde camiye giren Bakan Kurum ön safta Müftünün yanında oturmak istedi. Bu sırada daha önce her zaman aynı yerde namaz kıldığı bölümde oturan 75 yaşındaki 3 çocuk babası Bilal Göbeloğlu, Bakan camiye gelmeden önce

"Buraya Bakan, vali ve milletvekili gelecek sen arka tarafa geç"

denilerek kaldırılmak istendi. Buna tepki gösteren Göbeloğlu,

"Burası Allah'ın evi ben hep burada kılıyorum kim gelirse gelsin yerimden kalkmam"

dedi ve yerinden kımıldamadı.

Bakan'a 'Burası müftünün yeri oturma' dedi

Daha sonra camiye giren Bakan Murat Kurum ön safa giderek müftü ile yan yana oturan Bilal Göbeloğlu'nun arasına girip oturmak istedi. Bunun üzerine Göbeloğlu, Bakanı tanımadığı için

"Burası müftünün yeri oturma"

diye izin vermek istemedi. Daha sonra araya giren müftü

"Bakan Bey"

diyerek Göbeloğlu'nu uyardı ve bakan ondan sonra yanlarına diz çöküp oturdu.