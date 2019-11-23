5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere, eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
|23 Kasım 2019 10:30
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 4, Sinat-Haftanin'de 1 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde hava destekli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu, Zap bölgesinde 4, Sinat-Haftanin bölgesinde bir olmak üzere PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizli ve Bursa'da aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs gözaltına alındı
23 Kasım 2019 12:08
|İzmir'de gözaltına alınan 124 FETÖ şüphelisinden 80'i tutuklandı
23 Kasım 2019 12:03
|'Kıran-7 Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı
23 Kasım 2019 12:02
|Trump'a iletilen iki FETÖ delili
23 Kasım 2019 11:46
|Tutuksuz yargılanan 70 askeri öğrenciye tutuklama kararı
23 Kasım 2019 11:22
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
22 Kasım 2019 23:25
|Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
22 Kasım 2019 21:21
|Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı
22 Kasım 2019 20:37
|'Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık'
22 Kasım 2019 17:52
|FETÖ'nün 'Malezya İmamı' hakim karşısında
22 Kasım 2019 17:48