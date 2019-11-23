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Öğretmenler günü için özel klip hazırlandı

 23 Kasım 2019 10:43
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Öğretmenler günü için özel klip hazırlandı

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulunda görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip hazırladı.

Okulun çeşitli yerlerinde çekilen klipte görev alan öğretmenler, meslekleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini sözle ifade ettiler.


Öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip hazırladı

Yönetmenliğini ve çekimlerini öğretmenlerden Emrah Mutluer'in üstlendiği ve 20 günde hazırlanan klip, 2 dakika 5 saniyeden oluşuyor.

Okulun tüm idareci ve öğretmenlerinin görev aldığı klipte öğretmenlik şu sözlerle anlatıldı:

"Öğretmenlik, uzun yıllar sonra bile öğrencileri tarafından hatırlanmaktır. Geçmişi öğretmek, geleceği kurmaktır. Hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi, sabrı ve vicdanı paylaşmaktır. Öğrenirken öğretebilmek, ömür boyu öğrenci kalabilmektir. Öğrencinin gözündeki ışığı görebilmektir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmektir. Öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir. Anne baba şefkatinden sonraki ilk duraktır. Yetiştirdiği öğrenci kadar ömrünün uzun olması demektir. Eserine değer biçilemeyecek tek meslektir. Her girdiği sınıfta onlarca evladının olduğunu bilmektir. Kendisinden çok öğrencisini düşünmektir. Gün yüzüne çıkmamış cevheri açığa çıkarmak ve onu işlemektir. Kendisine bir harf öğretene köle olmayı göze alacak kadar değerli, peygamberlik mesleği kabul edilecek kadar yüksek ruhtur. Kendini tüketmekle birlikte yeniden gençleşmektir. Çocukların gözlerindeki ışıkla yarını aydınlatabilmektir."

Mutluer AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibi, vatan toprağının dört bir köşesinde aşkla, sevgiyle, gururla, fedakarca ve özveriyle görevini yerine getiren tüm öğretmenlerin gününü kutlayabilmek için hazırladıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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