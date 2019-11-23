Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar

Adana'da "akbaba" ismi verilen operasyonda yakalanan 12 zanlının, çiftçileri tehdit ederek ve sahte evrak düzenleyerek bugüne kadar yerlerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullandığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Polisin 6 ay süreyle teknik takip gerçekleştirdiği şüphelilerin, Karataş ilçesindeki bir mahallenin muhtarlığını yapan akrabaları S.K'nin de yardımıyla 74 kişiye ait yaklaşık 60 parsel arazinin belirli süreli kullanım hakkını daha önce aralarında anlaşma yapılmış gibi gösteren sahte evraklar hazırlayarak ele geçirdiği iddia edildi.

Zanlıların çiftçileri tehdit ettikleri, onların yerine yaklaşık 3 milyon lira uygun faizli tarım kredisi kullandıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ile yaklaşık 400 sahte muvafakatname bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında anne oğul ve baba kızın da olduğu, ayrıca bir şüphelinin üzerine kayıtlı yaklaşık 3 bin dönüm arazi bulunduğu belirlendi.

Bu arada, zanlıların mal varlıkları üzerine mahkemece tedbir kararı uygulandığı ifade edildi.

Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmanın ardından adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, biri kadın 12 zanlı gözaltına alınmıştı.