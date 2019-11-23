1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar

Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar
 23 Kasım 2019 11:02
Yazdır
Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar

Adana'da "akbaba" ismi verilen operasyonda yakalanan 12 zanlının, çiftçileri tehdit ederek ve sahte evrak düzenleyerek bugüne kadar yerlerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullandığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Polisin 6 ay süreyle teknik takip gerçekleştirdiği şüphelilerin, Karataş ilçesindeki bir mahallenin muhtarlığını yapan akrabaları S.K'nin de yardımıyla 74 kişiye ait yaklaşık 60 parsel arazinin belirli süreli kullanım hakkını daha önce aralarında anlaşma yapılmış gibi gösteren sahte evraklar hazırlayarak ele geçirdiği iddia edildi.

Zanlıların çiftçileri tehdit ettikleri, onların yerine yaklaşık 3 milyon lira uygun faizli tarım kredisi kullandıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ile yaklaşık 400 sahte muvafakatname bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında anne oğul ve baba kızın da olduğu, ayrıca bir şüphelinin üzerine kayıtlı yaklaşık 3 bin dönüm arazi bulunduğu belirlendi.

Bu arada, zanlıların mal varlıkları üzerine mahkemece tedbir kararı uygulandığı ifade edildi.

Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmanın ardından adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, biri kadın 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Göç İdaresi Suriyelilerle ilgili doğru sanılan yanlışları çalıştaylarla anlatıyor
23 Kasım 2019 12:00		 Avukatın dosya sayısı 100'den fazla
23 Kasım 2019 09:33
23 yıllık sır zaman aşımına gömüldü
23 Kasım 2019 09:32		 Oto hırsızlık çetesi çökertildi
23 Kasım 2019 08:40
Tehdit varsa önlem şart
23 Kasım 2019 08:16		 Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
23 Kasım 2019 07:45
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
23 Kasım 2019 07:40		 Siyanür elimizde kaldı
23 Kasım 2019 07:36
Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi
22 Kasım 2019 20:55		 Fren yerine gaza bastı, inşaata düştü
22 Kasım 2019 19:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Denizli ve Bursa'da aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs gözaltına alındı12:03 - İzmir'de gözaltına alınan 124 FETÖ şüphelisinden 80'i tutuklandı12:02 - 'Kıran-7 Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı12:00 - Göç İdaresi Suriyelilerle ilgili doğru sanılan yanlışları çalıştaylarla anlatıyor11:59 - Öğretmenleri evlerinde misafir etmek için liste oluşturdular11:46 - Trump'a iletilen iki FETÖ delili11:36 - MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi11:22 - Tutuksuz yargılanan 70 askeri öğrenciye tutuklama kararı11:02 - Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar10:48 - AK Parti: İftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa etmeli
10:43 - Öğretmenler günü için özel klip hazırlandı10:30 - 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi10:18 - 'Kök hücre ile ilgili teknolojileri üretme çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz'10:16 - Meslek yüksekokulu kadrolarında, yabancı dil şartı, 70 olarak belirlenebilir mi?09:52 - Havva, Meryem, Ayşe: Farklı kadınların ortak kaderi09:46 - 'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi09:33 - Avukatın dosya sayısı 100'den fazla09:32 - 23 yıllık sır zaman aşımına gömüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
Siyanür elimizde kaldı
Prensin Osmanlı düşmanlığı
Tutuksuz yargılanan 70 askeri öğrenciye tutuklama kararı
Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tom ellis 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
soğan kokusu 4
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
yanaktan makas almak 2
asgari ücret tespit komisyonu 3
hereke halısı 1
Yaşar büyükanıt 2
Koala 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam