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MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl başlattığı seferberlik kapsamında, meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için yapılan 81 başvurudan 21'i tescillendi- Bilim ve Sanat Merkezlerinde sadece bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna 98 başvuru yapıldı- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Meslek liselerinden 2019 yılı sonuna kadar 321 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurusu gerçekleşmiş olacak. Önceki 10 yılda bu okullarımızdan toplam 29 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aynı sayıya bir yılda ulaşmış olduk"
 23 Kasım 2019 11:36
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MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl başlatılan "patent seferberliği" ilk meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için yapılan 81 başvurunun 21'i tescillendi. Bilim ve Sanat Merkezlerinden (BİLSEM) sadece bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna 98 başvuru geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında patent, faydalı model, marka ve tasarım geliştirme çalışmalarını ana tema konularından birisi olarak belirlediklerinin altını çizdi. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getiren Özer, her ilde bu konuda sorumlu yönetici ve öğretmenlerin eğitimlerinin tamamlandığını ve okullar düzeyinde rehberlik eğitimlerine ağırlık verildiğini anlattı.

Süreçte ilk adımın atıldığı mesleki ve teknik eğitimde 100 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini hedef olarak koyduklarını ifade eden Özer, daha sonra bu adımı genişleterek kapasiteleri güçlü olduğundan BİLSEM'leri sürece dahil ettiklerini belirtti. Tescil başvurularının masraflarını da desteklediklerini dile getiren Özer, illerde il müdürlerinin, yöneticilerin ve kurumlarda öğretmen ve öğrencilerin konuyu sahiplendiklerini aktardı.

Özer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Patent seferberliğinin meyvelerini kısa sürede almaya başladık. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı okullarda bu süreç sonunda patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili için 81 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 4 patent, 9 faydalı model, 6 marka ve 2 tasarım tescili olmak üzere 21 başvurunun tescili yapıldı. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından 240 başvurunun hazırlıklarında da son aşamaya gelindi. Böylece meslek liselerinden 2019 yılı sonuna kadar 321 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurusu gerçekleşmiş olacak. Önceki 10 yılda bu okullarımızdan toplam 29 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aynı sayıya bir yılda ulaşmış olduk. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda başvuru sayıları da her geçen gün artıyor." değerlendirmesini yaptı.

- BİLSEM'lerde 98 başvuru

BİLSEM'ler için bu eğitim-öğretim yılında 150 patent, faydalı model ve tasarım tescilini hedef olarak koyduklarını ifade eden Özer, bu merkezlerde bu yöndeki çalışmaların yoğunlaştığını söyledi.

BİLSEM'leri proje kapsamına aldıklarından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumuna 47 patent, 44 faydalı model ve 7 tasarım olmak üzere 98 tescil başvurusu yapıldığını bildiren Özer, "BİLSEM'lerde yeni başvuru hazırlıkları da devam ediyor. Gelinen nokta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda hedef olarak koyduğumuz 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili hedefine kolaylıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Ortaöğretim seviyesinde bu proje kapsamında fikri mülkiyet, tescil ve tescillerin ticarileşmesi farkındalığı ve kültürünün yaygınlaşmasının ekonomik gelişme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özer, "Bu kültür yaygınlaştıkça ve güçlendikçe yükseköğretim kurumlarımızın bu kapsamdaki çalışmalarına da uzun vadede pozitif katkı sağlanacaktır. Böylece ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerinde bu alandaki çalışmalarda önemli mesafeler alınabilecektir." dedi.

Bakan Yardımcısı Özer, sürece büyük destek veren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Habip Asan'a, süreci sahiplenen ve başarılı bir şekilde yöneten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile tüm il müdürlerine, okul müdür ve yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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