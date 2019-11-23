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Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, bir grup ilkokul öğrencisi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edildiği yere karanfil bıraktı - Vakfın Batman şube başkanı Ömer Dündar Pekacar: - "Şenay Aybüke Yalçın öğretmen bir öldü ama binlerce kez doğdu, doğmaya devam edecek. Şenay Aybüke Yalçın'ın adını taşıyan okullarda eğitim gören bütün öğrenciler birer Aybüke öğretmen olarak yetişecekler"
 23 Kasım 2019 12:02
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Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, beraberindeki vakıf üyeleri ve bir grup ilkokul öğrencisi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.

Pekacar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak için 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla bölge insanına kan kusturduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği yere karanfil bırakarak onu bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirten Pekacar, "Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer bütün öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyoruz." dedi.

- "Bayrağın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır"

Şehit Yalçın'ın kısa sürede öğrenci ve meslektaşlarının yanı sıra ilçe halkının gönlünde taht kurduğunu dile getiren Pekacar, 7 ay 10 günlük öğretmenken terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Yalçın'ın unutulmayacağını vurguladı.

"Kozluk'a tayini çıktığı zaman babasını teskin etmek için 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Oraya gideceğim ve vazifemi yapacağım. Oradaki çocukların bana ihtiyacı var.' diyerek Kozluk'a gelmişti." ifadesini kullanan Pekacar, şunları kaydetti:

"Kısa sürede bütün öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından çok sevilmişti. Çalışkan, sevecen ve hayat dolu bir insandı. 9 Haziran 2016'da terör örgütünün hain saldırısıyla şehit oldu. O da diğer bütün şehitlerimiz gibi ölümü ile ölümsüzlüğe erdi. Şenay Aybüke Yalçın öğretmen bir öldü ama binlerce kez doğdu, doğmaya devam edecek. Şenay Aybüke Yalçın'ın adını taşıyan okullarda eğitim gören bütün öğrenciler birer Aybüke öğretmen olarak yetişecekler."

Anadolu Ajansı
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