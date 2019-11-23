Ulaştırma Bakanı Kuzey Marmara Otoyolunun yapım sürecini anlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: '(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız.'
|23 Kasım 2019 13:15
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