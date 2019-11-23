Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'den geriye, arkadaşları tarafından çekilmiş oldukça neşeli ve hayat dolu olduğunu gösteren görüntüleri kaldı.

Cankel'in hayatının baharında vahşi bir cinayete kurban gitmesi, birlikte eğitim gördüğü ve hayaller kurduğu arkadaşlarını derinden yaraladı.

Öldürülen genç kızın sınıf arkadaşı Melisa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cankel ile samimi olduklarını ve birlikte zaman geçirdiklerini söyledi. Cankel'in kimseye zararı olmayan sessiz, sakin ve iyi bir insan olduğunu anlatan Sarı, "Okula otobüsle birlikte giderdik. Ders aralarında kantinde otururduk. Birlikte hayallerimiz ve gitmek istediğimiz yerler vardı. Birbirimize sarılırken çekilmiş bir fotoğrafımız var. Ara sıra açıp ona bakıyorum. Bir daha ona sarılamayacağım için üzgünüm." diye konuştu.

Sarı, arkadaşının okulunu bitirdikten sonra düğün fotoğrafçılığı yapmak istediğini ifade etti.

- Katil zanlısı tehdit ediyormuş

Cankel'in de yer aldığı 4 kişilik bir Whatsapp gruplarının olduğunu belirten Sarı, "Güleda, Whatsapp grubumuzda, ayrılmak istediğinde erkek arkadaşının kendisini intihar etmekle tehdit ettiğini ve tavana asılı bir ip fotoğrafı gönderdiğini paylaşmıştı. Psikolojisinin çok bozuk ve zor durumda olduğunu söylüyordu." dedi.

Arkadaşlarının cinayete kurban gitmesinden çok büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Sarı, Cankel'in yokluğunu her geçen gün daha çok hissettiklerini dile getirdi.

- Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada, Cankel'in bir arkadaşının doğum günü partisindeki ve arkadaşlarıyla sahnede şarkı söylediği anları gösteren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde oldukça mutlu ve hayat dolu olduğu gözlenen genç kızın o anlarını tekrar izleyen arkadaşları üzüntü yaşıyor.

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.