1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kars'ta FETÖ zanlısı 1'i aktif görevde 3 eski polis tutuklandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı
 23 Kasım 2019 14:29
Yazdır
Kars'ta FETÖ zanlısı 1'i aktif görevde 3 eski polis tutuklandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memurunun emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen polislerden, eski emniyet amiri ile 2 eski polis tutuklandı.

Aktif görevde olan diğer polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Adam kayırmacılık yapanlarla yürüyecek yolumuz yoktur'
23 Kasım 2019 15:36		 Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla'dan ilk açıklama
23 Kasım 2019 15:24
Öğretmenlikle ilgili politika taslağı, Erdoğan'a sunuldu
23 Kasım 2019 15:12		 Bakan Selçuk, öğretmenlerin voleybol final maçını izledi
23 Kasım 2019 15:04
Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
23 Kasım 2019 14:49		 Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
23 Kasım 2019 14:35
'Türkiye ittifakının tezahürü ilk kez yargı alanında gerçekleşiyor'
23 Kasım 2019 13:52		 Türk ve Rus askerlerinin yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.
23 Kasım 2019 13:40
'Hiçbir belediye başkanının ve yakınlarının zenginleşmesine göz yummayacaksınız'
23 Kasım 2019 13:23		 Bakanlıktan 'Meclis kantininde sahte bal satıldığı' iddiasına açıklama
23 Kasım 2019 13:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan 'Öğretmenler Günü' mesajı15:40 - Enerji hatlarını yer altına alan işçilere taşlı sopalı saldırı15:36 - 'Adam kayırmacılık yapanlarla yürüyecek yolumuz yoktur'15:32 - Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı15:28 - 104 yaşındaki emekli öğretmene öğrencilerden ziyaret15:24 - Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla'dan ilk açıklama15:20 - Dağ köyü, el ele veren öğretmen çiftin yuvası oldu15:16 - Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt toprağa verildi15:12 - Öğretmenlikle ilgili politika taslağı, Erdoğan'a sunuldu15:08 - Ali Yalçın'dan öğretmenlere yönelik şiddete tepki
15:04 - Bakan Selçuk, öğretmenlerin voleybol final maçını izledi14:59 - Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza14:51 - Elleri kelepçeyle kaçak tutuklu yakalandı14:49 - Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı14:48 - Muğla'daki 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama14:47 - Denizli'de saldırgan köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçlaması14:35 - Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı14:29 - Kars'ta FETÖ zanlısı 1'i aktif görevde 3 eski polis tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
Siyanür elimizde kaldı
Tutuksuz yargılanan 70 askeri öğrenciye tutuklama kararı
İzmir'de gözaltına alınan 124 FETÖ şüphelisinden 80'i tutuklandı
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücret tespit komisyonu 3
yanaktan makas almak 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
29 Kodu ile işten çıkarma 2
Allah korkusu 7
soğan kokusu 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
doğum borçlanması 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam