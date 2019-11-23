Muğla'daki 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE İKİ KONUDA ÖNEMLİ DÜZENLEME Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde özel öğrencilik ve lisansüstü program kontenjanları ile ilgili iki konuda önemli düzenleme yapıldı.