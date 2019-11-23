Muğla'daki 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama
|23 Kasım 2019 14:48
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine gözaltına alınan doktorlar G.U.K. ve S.E.Ç.K. ile DÇI, H.H, Ö.Ö, V.Z. ve E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan V.Z. ile E.M. savcılık sorgusunun ardından salıverildi. G.U.K, S.E.Ç.K, H.H. ve Ö.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahte rapor aldıkları gerekçesiyle gözaltında tutulan 16 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 20 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 2'si doktor 7 şüpheli yakalanmıştı.
Gönderildikleri "hakem hastanede" sağlık raporlarının sahte olduğu tespit edilen 33 şüpheliden 16'sı da gözaltına alınmıştı.
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