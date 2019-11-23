Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza
Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konuldu, aracı da iki ay süreyle trafikten menedildi
|23 Kasım 2019 14:59
|Yazdır
Amasya'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.
A.G'nin kullandığı otomobilin Savadiye Kavşağı'nda drift yaparak ilerlediğini gören bekçiler, durumu polise bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden sürücünün drift yaptığını tespit eden ekipler, kovalamaca sonucu otomobili Şeyhcui Mahallesi'nde durdurdu.
Sürücü A.G'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin lira, polisin dur ikazına uymadığı için 235 lira, araç sigortası olmadığı için 108 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için de 235 lira cezai işlem uyguladı.
Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el koyan polis, aracı da iki ay trafikten men etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da okul servislerine 1,6 milyon liralık ceza
23 Kasım 2019 12:21
|50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
23 Kasım 2019 00:05
|Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı
22 Kasım 2019 18:57
|İki günlük trafik denetimlerinde 1152 araca trafikten men
22 Kasım 2019 17:41
|CHP'li Aykut Erdoğdu'nun villası mühürlendi
22 Kasım 2019 17:25
|Meclis'ten 'sahte bal' açıklaması
22 Kasım 2019 17:22
|Valilikten 'On bin yıllık hazine kül oldu' haberlerine açıklama
22 Kasım 2019 17:06
|Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulaması yayında
22 Kasım 2019 16:42
|Lisede sınıfta kalma geri geliyor
22 Kasım 2019 16:15
|MEB'den 'okullarda silahlı eğitim' açıklaması
22 Kasım 2019 14:23