Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt toprağa verildi
|23 Kasım 2019 15:16
|Yazdır
İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nin komuta kademesi de katıldı.
Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitiren Büyükanıt için ilk tören 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda yapıldı.
Karargahtaki törene kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz, torunları ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel de katıldı.
Tören alanına getirilen naaşın askerler tarafından katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Büyükanıt'ın özgeçmişinin okunduğu törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşmasının ardından naaşın önünden saygı geçişi yapıldı. Saygı geçişi sonrasında askerler tarafından cenaze aracına alınan Büyükanıt'ın naaşı, 1. Ordu Komutanlığı Karargahı'ndan Selimiye Camii'ne uğurlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
23 Kasım 2019 13:21
|Havva, Meryem, Ayşe: Farklı kadınların ortak kaderi
23 Kasım 2019 09:52
|Karayollarında durum
23 Kasım 2019 09:19
|Kuzey, iç ve batı kesimler parçalı bulutlu olacak - Haritalı
23 Kasım 2019 09:06
|Flört şiddeti diye bir gerçek var!
23 Kasım 2019 09:02
|Prensin Osmanlı düşmanlığı
23 Kasım 2019 07:20
|İnsani yardımda Türk standardı
23 Kasım 2019 07:05
|Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
23 Kasım 2019 06:10
|Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
23 Kasım 2019 02:19
|Türk askerini alnından öpüp, secdeye kapandılar
22 Kasım 2019 20:31