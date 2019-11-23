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Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi- Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesinin yanı sıra eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel katıldı
 23 Kasım 2019 15:16
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Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nin komuta kademesi de katıldı.

Solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitiren Büyükanıt için ilk tören 1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda yapıldı.

Karargahtaki törene kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz, torunları ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski bakanlardan Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, eski bazı kuvvet ve ordu komutanları ile garnizonda görevli askeri personel de katıldı.

Tören alanına getirilen naaşın askerler tarafından katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükanıt'ın özgeçmişinin okunduğu törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşmasının ardından naaşın önünden saygı geçişi yapıldı. Saygı geçişi sonrasında askerler tarafından cenaze aracına alınan Büyükanıt'ın naaşı, 1. Ordu Komutanlığı Karargahı'ndan Selimiye Camii'ne uğurlandı.
Anadolu Ajansı
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