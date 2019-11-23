HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan 'Öğretmenler Günü' mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu ülkemiz için stratejik önemde görüyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gelişmiş bir ülkenin ancak iyi eğitim almış bireylerin yetişmesiyle mümkün olabileceğini, dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

Eğitimin, bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, öz güveni yüksek, alanında uzman, yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin yetişmesi için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Mahmut Arslan, "Mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu ülkemiz icin stratejik önemde görüyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim aşamasında sermayenin israf edilmesi kadar insan kaynaklarının ve iş gücünün israf edilmesinin de büyük bir kayıp olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Mesleki eğitimin birey bakımından işlevsel olabilmesi için eğitimin iş bulmada kolaylık, istihdam güvencesini yükseltme, daha iyi ücret, işte yükselme şansını artırma ve işte üretkenlik gibi getiriler sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim sisteminin, iş gücü piyasası ve istihdam sistemi ile eş güdüm halinde bulunması gerekmektedir. Mesleki eğitim konusu, hayat boyu öğrenme yaklaşımı içinde yapılandırılarak, insan gücümüzün kalifikasyonu, sanayinin ihtiyacı, iş güvencesi, gelir güvencesi, toplumun beklentisi ve bilgiye dayalı ekonomimizin rekabet gücü dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalıdır."

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Eğitim formasyonu almış bütün öğretmenlerimizin mesleğini yaptığı, okullarımızın fiziki koşullarının daha da iyileştirildiği, öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğinin gereğine uygun bir yaşam sürebilmelerini sağlayacak olanakların daha da artırıldığı bir eğitim hayatı diliyoruz."