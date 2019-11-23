Kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama

Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, kanser tedavisi gören 69 yaşındaki emekli öğretmen Hamit Şengül'e evinde sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nun müdür ve öğretmenleri, kanser tedavisi gören Hamit Şengül'ü (69) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret etmek istedi. Okul yönetimi, Şengül'e daha fazla moral olacağı düşüncesiyle öğrencileri de projenin içine katarak ellerinde balonlarla Şengül'ün evine gitti.

Apartmanın önünden Şengül'e seslenen öğrenciler, "Öğretmenim, gününüz kutlu olsun. Sizin için geldik." dedikten sonra balonları gökyüzüne bıraktı. Balkona çıkan Şengül de duygu dolu anlar yaşadı.

Daha sonra öğretmen ve öğrencileri evinde ağırlayan Şengül, şaşkın olduğunu, ilk kez böyle bir öğretmenler günü kutlaması yapıldığını belirterek "Herkese teşekkür ederim. Öğretmenler gününde böyle bir kutlama herkese nasip olmaz. O nedenle çok sevindim. Benim için büyük sürpriz oldu. Rahatsızlık geçirdim. Şu an iyiyim. Öğretmenler gününde bu şekilde moral buluyor insan." dedi.

Eşi Gül Şengül de ziyaretle birlikte moral bulduklarını ifade etti.

Okul Müdürü Burçin Yirmibeş ise hem Hamit öğretmene moral vermek hem de çocuklara değerleri öğretmek istediklerini belirterek, "Bizde hasta ziyareti önemlidir. Çocukların hayatla ilgili bu tecrübelerle farkındalıkları da artacaktır." diye konuştu.

Ziyarette "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pastayı kesen öğrenciler, günün önemine ilişkin şiirler okudu.