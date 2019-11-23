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'Kapadokya Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi'

Amaçlarının koruma dengesini daha da artırarak buranın turizme etkin bir şekilde kazandırılmasının sağlamak olduğunu, Alan Başkanlığına eskiden olmayan yetkileri verdiklerini anlatan Ersoy, "Biliyorsunuz eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlardı. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi.
 23 Kasım 2019 16:24
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'Kapadokya Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığının göreve başladığını belirterek, "Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren kesim var. Bu kesinlikle doğru değil." dedi.

Bakan Ersoy, Aksaray Ihlara Vadisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere gezi programını organize ettiklerini söyledi.

Alan başkanlığının hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve personel alınmalarının tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların hızla sürdüğüne işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bizler bu bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Kapadokya Alan Başkanlığı göreve başladı. Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren kesim var. Bu kesinlikle doğru değil. Alan başkanlığı sisteminin iki özelliği var. Bir, hızlı çözüm getirmek, iki koruma statüsünü artırmak. Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Bu da tabii ki hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat ve yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydir."

- "Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi

Amaçlarının koruma dengesini daha da artırarak buranın turizme etkin bir şekilde kazandırılmasının sağlamak olduğunu, Alan Başkanlığına eskiden olmayan yetkileri verdiklerini anlatan Ersoy, "Biliyorsunuz eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlardı. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımız veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını geciktirmek, gereğini yerine getirmekte geciktikleri zaman alan başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, ekibi her bir olanağı da var, kaynağı da var. O yüzden amacımız burayı etkin bir şekilde korumak ve burayı turizmin gözde bir noktası zaten gözde bir noktası. Turizmden daha fazla pay alabileceği hale getirmek." diye konuştu.

- "Teleferikle ilgili bir çalışma var"

Bakan Ersoy, bir gazetecinin Ihlara Vadisi'nde teleferik, cam teras ve asansör yapılmasına yönelik projelerine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Teleferikle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili projelendirme de bize geldi, bakacağız. Özel sektörden yapmak isteyenler de var. Biz maliyetlerine bakacağız. En iyi çözümü değerlendireceğiz. Belki özel şirkete yap işlet devret şeklinde de verilebilir veya bizim bakanlığımız tarafından da yapılabilir. Yani çok imkansız bir yatırım tutarı değil. Bizim bakanlık olarak çok rahat yapabileceğimiz bir yatırım. Özel sektörden de taliplisi varsa, önerileri de mantıklıysa ona da onay verebiliriz. Bu yılın içerisinde değerlendirmesini tamamlarız yani Ocak sonuna kadar. Ondan sonra kararı uygularız."

Bakan Ersoy, açıklamaların ardından beraberindekilerle vadideki 3,5 kilometrelik parkurda yürüdü.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ersoy'a yürüyüşün ardından el dokuması halı hediye etti.

Anadolu Ajansı
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