TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayate geçirdi

Bilindiği üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından akademisyenlere, sanayicilere, kamu kurumlarına, girişimcilere ve öğrencilere birçok farklı alanda kapsamlı destekler verilmektedir.

Ancak, birçok araştırmacı, girişimci ve öğrenciler TÜBİTAK tarafından verilen desteklerden tam anlamıyla haberdar olamamaktadır. İşte bu sorunun çözümü için TÜBİTAK tarafından destek programlarının etkin bir şekilde tanıtımını yapmak ve başvuruya açık olan çağrıları sunmak amacıyla Program ve Çağrı Sihirbazları hazırlanmıştır.

PROGRAM SİHİRBAZINDA; TÜBİTAK'ta yürütülen tüm destek programlarını kapsayan bu bölümde, Destek Türü, Eğitim Durumu, Çalışma Durumu, Uyruk/Yaş, Destek Bütçesi ve Destek Süresi olmak üzere birçok farklı kriterde adaylar filtreleyerek kendilerine uygun destekler hakkında detaylı bilgi alabilmektedir.

ÇAĞRI SİHİRBAZINDA; TÜBİTAK'ta başvuruya açılmış çağrıları kapsayan bu bölümde, çağrılar Bilimsel/Teknolojik Alan, Destek Türü, İlgili TÜBİTAK Birimi, Kapsam ve Durum adaylarca filtrelenerek desteklere dair detaylı fikir elde edebilmektedir. Ayrıca, başvuruya açık olan çağrılarda sürekli izlenebilmektedir.

Program sihirbazına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Çağrı sihirbazına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

TÜBİTAK başvuru sihirbazı ile ilgili yardım dosyasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.