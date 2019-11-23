Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı
Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) aktif olarak kurulu bulunduğu yerleri görmek için tıklayınız. Memurlar.net olarak ilgili web sitenin adresini açıklıyoruz.
|23 Kasım 2019 16:38
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) aktif olarak kurulu bulunduğu yerleri internet üzerinden açıkladı.
Emniyet verilerine göre 16 ilde EDS sistemi kurulmuş görünmektedir.EDS'lerin bulunduğu yerleri görmek için tıklayınız
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