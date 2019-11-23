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Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı

Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) aktif olarak kurulu bulunduğu yerleri görmek için tıklayınız. Memurlar.net olarak ilgili web sitenin adresini açıklıyoruz.
 23 Kasım 2019 16:38
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Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) aktif olarak kurulu bulunduğu yerleri internet üzerinden açıkladı.

Emniyet verilerine göre 16 ilde EDS sistemi kurulmuş görünmektedir.

EDS'lerin bulunduğu yerleri görmek için tıklayınız
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