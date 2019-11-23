1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu, 5 ay sonra imar müdürünü değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, imar müdürlüğüne yeni atama yaptı. İBB'nin yeni imar müdürü, şehir plancısı ve şehir plancıları odası aktif üyesi Ramazan Gülten oldu. Görevden alınan Yunus Emre Küçük, 2014 yılında imar müdürü olarak atanmıştı.
 23 Kasım 2019 16:50
Yazdır
İmamoğlu, 5 ay sonra imar müdürünü değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, imar müdürlüğüne yeni atama yaptı. İBB'nin yeni imar müdürü, şehir plancısı ve şehir plancıları odası aktif üyesi Ramazan Gülten oldu. Görevden alınan Yunus Emre Küçük, 2014 yılında imar müdürü olarak atanmıştı.

Sadece Türkiye için değil, dünya için de son derece önemli bir kent olan İstanbul'un imar düzenlemesinde, İBB'nin en etkin birimi olan imar müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İmamoğlu, göreve geldikten 5 ay sonra İmar Müdürü'nü değiştirdi. İBB'nin yeni imar müdürü Ramazan Gülten oldu.

RAMAZAN GÜLTEN KİMDİR?

18 Temmuz 1982 doğumlu Ramazan Gülten ilk, orta ve lise öğrenimini Karaman'da tamamladı. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından özel bir firmada şehir plancısı olarak çalıştı. 2007-2008 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde, 2009- 2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yapan Gülten, 2017-2019 yılları arasında ise Çanakkale Kepez Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu'nda yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında ise Çanakkale İl Temsilcisi olarak görev yaptı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentin 11,9 milyar lirayı bulan bütçesi kabul edildi
23 Kasım 2019 17:06		 Muharrem İnce, yarın iddiaları yanıtlayacak
23 Kasım 2019 16:58
'Dipsiz Göl, kazı yapılan alana 80 kilometre uzaklıkta'
23 Kasım 2019 16:42		 Bakan Soylu: 221 kişiyi ailelerinin desteğiyle ikna ettik
23 Kasım 2019 16:28
'Kapadokya Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi'
23 Kasım 2019 16:24		 'Şartlar yerine getirilmezse termik santral kapatılacak'
23 Kasım 2019 16:12
Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesi tamamlandı
23 Kasım 2019 16:04		 Bakan Yardımcısı: İkinci yargı paketi için çalışmalar sürüyor
23 Kasım 2019 16:00
'Adam kayırmacılık yapanlarla yürüyecek yolumuz yoktur'
23 Kasım 2019 15:36		 Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla'dan ilk açıklama
23 Kasım 2019 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Elif öğretmen köylülerin umudu oldu17:10 - Emekli öğretmenin 40 yıldır bitmeyen meslek aşkı17:06 - Başkentin 11,9 milyar lirayı bulan bütçesi kabul edildi17:02 - İdareciler ve öğretmenler ara tatilde okulu temizledi16:58 - Muharrem İnce, yarın iddiaları yanıtlayacak16:54 - Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı16:50 - İmamoğlu, 5 ay sonra imar müdürünü değiştirdi16:46 - Gözlerini kaybeden öğretmenin meslek aşkı16:42 - 'Dipsiz Göl, kazı yapılan alana 80 kilometre uzaklıkta'16:38 - Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı
16:33 - 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırıyor16:28 - Bakan Soylu: 221 kişiyi ailelerinin desteğiyle ikna ettik16:24 - 'Kapadokya Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi'16:20 - İstismarcı öğretmene 23 yıl 5 ay hapis cezası16:16 - Dipsiz Göl'e yandaki dereden su veriliyor16:12 - 'Şartlar yerine getirilmezse termik santral kapatılacak'16:08 - '70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu16:05 - Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
Siyanür elimizde kaldı
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
Tutuksuz yargılanan 70 askeri öğrenciye tutuklama kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hereke halısı 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
Allah korkusu 5
asgari ücret tespit komisyonu 3
yanaktan makas almak 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
doğum borçlanması 1
Koala 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam