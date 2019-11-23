İdareciler ve öğretmenler ara tatilde okulu temizledi
|23 Kasım 2019 17:02
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Kütahya'nın Domaniç İlçesine bağlı Çukurca Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulu'nda idareci ve öğretmenler, temizlik çalışması yaparak okulu ara tatil sonrasına hazırladı.
15 öğretmen, 2 idareci ve 2 hizmetli ile öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için ara tatilde okulda temizlik çalışması yaptı.
Fedakar öğretmenler, idareciler ve hizmetliler, kapı ve pencerelerini silerek derslikleri ve koridorları yıkadı.
Çukurca Şehit Veli Selçuk İlk ve Ortaokulu Müdürü Gökmen Çakmak, yaptığı açıklamada, yaptıkları temizlik çalışmasıyla okulu ara tatilde hazırladıklarını belirtti. Çakmak, "Okulumuzda eğitim ve öğretim zamanı içerisinde kir ve tozu temizlemek için öğretmenlerimizle, idarecilerimiz ve hizmetlilerimiz ile birlikte temizlik çalışması başlattık. Çocuklarımıza daha sağlıklı, temiz ve nezih bir ortamda eğitim verebilmek adına temizlik yaptık. Camları sildik, yerleri süpürüp yıkadık. Öğrencilerimiz geldiğinde pırıl pırıl bir okulla karşılaşacak" dedi.
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