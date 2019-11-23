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Emekli öğretmenin 40 yıldır bitmeyen meslek aşkı

Emekli öğretmen İlker Çam, bundan 40 yıl önce başladığı mesleğini emekli olduktan sonra yabancılara gönüllü öğretmenlik yaparak sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
 23 Kasım 2019 17:10
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Emekli öğretmenin 40 yıldır bitmeyen meslek aşkı

Emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 63 yaşındaki İlker Çam, bundan 40 yıl önce başladığı mesleğini emekli olduktan sonra yabancılara gönüllü öğretmenlik yaparak sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mesleğe 23 yaşında başlayan İlker Çam, devlet okullarında 26 yıl öğretmen ve idareci olarak görev yaptıktan sonra 2004'te emekli oldu. Daha sonra çeşitli kurumlarda eğitim vermeye devam eden Çam, 6 yıldır da Çankaya Belediyesinin Cebeci Çankaya Evi'nde yabancılara gönüllü olarak Türkçe kursu veriyor.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ömrünü adadığı öğretmenlik mesleğinin hikayesini anlattı. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine kendi isteğiyle Beytüşşebap'ta başladığını, burada 7 yıl çalıştığını, daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllarca hizmet ettiğini anlatan Çam, "Öğretmenlik mesleğini seviyorum ve devam ettiriyorum. Bütün meslektaşlarıma da tavsiye ederim. Emekli olduktan sonra eğitimi bırakmasınlar. Hangi branş olursa olsun öğretmenlik güzel bir meslek ama zevk alıyorsanız öğretmenlik aşkını içinizde hissedebiliyorsunuz." diye konuştu.

Çocuklara gelecek kazandırmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu vurgulayan Çam, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik, yöneticilik yaptığım yıllardan öğrencilerimle görüşüyoruz. Tabii o günkü çocukların hepsi büyüdü, yetişkin birer insan, meslek sahibi oldular. Öğrencilerimin belli bir yere geldiğini, onların bir meslek sahibi olduğunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Ben onları tanıyamayabiliyorum ama onlar otobüste, yolda beni gördüklerinde tanıyorlar. İsmimle hitap ediyorlar mutlu oluyorum."

"3 binin üzerinde yabancı öğrenciye kurs verdim"

Yıllarca Türkçeyi en iyi şekilde öğretmeye çalıştığını dile getiren Çam, yabancı öğrencilere ders vermenin ise ayrı bir tecrübe olduğunu vurguladı. Emekli olduktan sonra eğitim vermeye devam etmek istediği için bir arayışa girdiğini aktaran Çam, şunları söyledi:

"Halk Eğitim Müdürlüğüne gittim, orada yabancı öğrencilere ders verecek bir öğretmen istiyorlardı. Ben de gönüllülük esasıyla bu işi kabul ettim. Yaklaşık 6 senedir yabancılara severek ders veriyorum. Onların Türkçe öğrenmesini, kendilerini ifade edebilmesini, sıkıntı yaşamamasını arzu ediyorum. Kendilerini ifade ettikleri zaman mutlu oluyorum. Kurslarımızın süresi içinde de Türkçeyi kendilerini ifade edebilecek düzeyde öğreniyorlar."

Irak, İran, Afganistan, Rusya, Mısır, Pakistan, Libya, Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, İngiltere, Yunanistan gibi ülkelerden çok sayıda öğrencisi olduğunu anlatan Çam, bugüne kadar 3 binin üzerinde öğrenciye kurs verdiğini, öğrencileriyle mezun olduktan sonra da iletişim halinde olduğunu kaydetti.

"İlker bey çok sabırlı"

İranlı 37 yaşındaki Davood Edalat Gostar da 4 ay önce İran'dan Türkiye'ye geldiğine işaret ederek "Türkçe öğreniyorum çünkü Türkçe çok iyi bir dil. Burada yaşarken Türkçeye ihtiyacım var. İlker bey çok sabırlı, bilgili ve bize çok yardımcı oluyor." dedi.

Evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı İrina Aygün ise Türkçe öğrenmeyi çok sevdiğini dile getirerek "Hocamız çok iyi. Bize Türkçeyi çok güzel öğretiyor. Türkiye'de ve bu kursta olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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