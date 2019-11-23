1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anaokulundaki skandal olayın ardından flaş gelişme

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2.5 yaşındaki çocuğun 2 akranı tarafından şiddet gördüğü anaokulunun geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Küçük kızın ailesinin avukatı Tansel Akdoğan, "Olayın yaşandığı okul geçici olarak kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Buca'daki diğer anaokullarında geniş çaplı bir araştırma başlattı" dedi.
 23 Kasım 2019 17:28
Yazdır
Anaokulundaki skandal olayın ardından flaş gelişme

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2.5 yaşındaki çocuğun 2 akranı tarafından şiddet gördüğü anaokulunun geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Küçük kızın ailesinin avukatı Tansel Akdoğan, "Olayın yaşandığı okul geçici olarak kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Buca'daki diğer anaokullarında geniş çaplı bir araştırma başlattı" dedi.

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda, 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler, kızının kan kustuğunu söyledi.

Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti.

Bu durumu soran anneye, öğretmenler "Görmedik" yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı.

Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü.

Bunun üzerine anne D.Ş. şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma genişletilirken küçük kızın ailesinin avukatı Tansel Akdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayı duyar duymaz Buca'daki anaokullarına yönelik geniş çaplı bir araştırma başlattığını söyledi.

Olayın yaşandığı okulun geçici olarak kapatıldığını, diğer okullarda da teftişlerin sürdürüldüğünü anlatan Akdoğan, "Olayın yaşandığı gün Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'nde gerekli ifadeler alınmıştı. Pazartesi kati raporu alacağız.

Aile şikayetçi oldu, emniyet aşamasındaki ifadeler tamamlandı. Çocukta kalıcı bir hasar var mı? Bunun için rapor alacağız. Darp konularında önce geçici rapor verilir. Kati raporda ise organlarda hasar var mı yok mu buna göre süreç işler.

Organ ya da uzuv kaybı varsa ona göre cezai sorumluluk değişir. Evraklar başsavcılığa intikal ettikten sonra cezai soruşturma devam edecek" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
23 Kasım 2019 16:05		 Enerji hatlarını yer altına alan işçilere taşlı sopalı saldırı
23 Kasım 2019 15:40
Denizli'de saldırgan köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçlaması
23 Kasım 2019 14:47		 Adana'da 3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık yapmış
23 Kasım 2019 14:20
Ankara'da evlerinde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi
23 Kasım 2019 14:19		 Göç İdaresi Suriyelilerle ilgili doğru sanılan yanlışları çalıştaylarla anlatıyor
23 Kasım 2019 12:00
Tehdit ettikleri çiftçilerin yerine yaklaşık 3 milyon lira kredi kullanmışlar
23 Kasım 2019 11:02		 Avukatın dosya sayısı 100'den fazla
23 Kasım 2019 09:33
23 yıllık sır zaman aşımına gömüldü
23 Kasım 2019 09:32		 Oto hırsızlık çetesi çökertildi
23 Kasım 2019 08:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:42 - Mevzuat Bilgi Sistemi'nin mobil uygulaması yayında18:28 - 1 milyonu aşkın öğretmen öğrencilere yön veriyor18:23 - Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor18:18 - Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan18:13 - Kadın Başkan: Bütün taraftarlardan mesajlar alıyorum18:08 - İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik18:03 - MSB: EYP'ler komandolarımız tarafından temizleniyor17:58 - Eğitimi şifa bekleyen öğrencilerinin ayağına götürüyorlar17:53 - Bahçeli: Öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak şarttır17:48 - Yollarını aydınlatan okulda öğretmen oldular
17:43 - Destici: 1000 liraya çalışan öğretmenlerimiz var17:38 - Erzurum BEAH'tan karantina iddialarına yalanlama17:33 - AK Parti Siirt İl Başkanlığına atama17:28 - Anaokulundaki skandal olayın ardından flaş gelişme17:23 - Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu17:18 - FETÖ firarisi Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında çıktı17:14 - Elif öğretmen köylülerin umudu oldu17:10 - Emekli öğretmenin 40 yıldır bitmeyen meslek aşkı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
Öğretmenlikle ilgili politika taslağı, Erdoğan'a sunuldu
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
Siyanür elimizde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29 Kodu ile işten çıkarma 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
hereke halısı 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
tom ellis 1
asgari ücret tespit komisyonu 3
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
Allah korkusu 5
Koala 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam