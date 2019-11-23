AK Parti Siirt İl Başkanlığına atama
AK Siirt İl Başkanlığına atanan Ekrem Olgaç ile Merkez İlçe Başkanı Öner Geyik göreve başladı.
|23 Kasım 2019 17:33
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AK Siirt İl Başkanlığına atanan Ekrem Olgaç ile Merkez İlçe Başkanı Öner Geyik göreve başladı.
AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Olgaç parti binası önünde karşılandı.
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yaptığı konuşmada, 2023 vizyonuna değinerek partinin en üst kademesinden en alt kademesine kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyledi.
Olgaç da kendisini bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğini belirterek, kendisinden önce göreve yapan tüm başkan ve partililere teşekkür etti, bayrağı daha ilerilere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.
Öner Geyik ise el birliğiyle büyük bir heyecanla çalışacaklarını belirtti
Törene, AK Parti İlçe başkanları ve partililer katıldı.
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