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Destici: 1000 liraya çalışan öğretmenlerimiz var

BBP Genel Başkanı Destici:"Kadrolu öğretmenlerimiz, geçici öğretmenlerimiz, sözleşmeli öğretmenlerimiz ve ücretli öğretmenlerimiz. Aralarında büyük fiyat ve ücret farkı uçurumları var. 1000 liraya çalışan öğretmenlerimiz var. Buna son verilmesi gerektiğini düşünüyorum"
 23 Kasım 2019 17:43
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Destici: 1000 liraya çalışan öğretmenlerimiz var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öğrencisi tarafından öldürülen ya da veliler tarafından şiddete maruz kalan öğretmenlerimiz var. Bunlara acil çözümler bulunması gerekir. Burada da öğretmenlerimizin korunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara Laborant Meslek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri olan BBP Genel Başkanı Destici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan ve hain terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan Aybüke ve Necmettin öğretmenler başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Özellikle terörün kol gezdiği bölgelerde çok zor şartlar altında, imkansızlıklar içerisinde bütün istekleriyle kendilerini vererek bu kutsal görevi cansiparane yapmaya çalışan öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyorum."

- "Bu meslek peygamber mesleğidir"

Öğretmenlik mesleğinin parayla maaşla ölçülemeyecek, değerlendirilemeyecek bir meslek olduğunu vurgulayan Destici, "Bu meslek peygamber mesleğidir. Öğretmenlerimizin görevlerini başarı ile yapmaları için elbetteki hak ettikleri ücreti de ziyadesiyle almaları gerekiyor. Eğer iyi öğretmen yetiştiremezsek, öğretmenlerimize gerekli imkanları sağlayamazsak, problemlerini çözemezsek bizim eğitimde yükselme ve de kalite beklememiz hayalden öte bir şey olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Bu dönemin en çok mağdur olan ve hak kaybına uğrayan kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini aktaran Destici, bugün öğretmenlerin çok farklı statülerde çalıştırıldığını belirtti. Destici, "Kadrolu öğretmenlerimiz, geçici öğretmenlerimiz, sözleşmeli öğretmenlerimiz ve ücretli öğretmenlerimiz. Aralarında büyük fiyat ve ücret farkı uçurumları var. 1000 liraya çalışan öğretmenlerimiz var. Buna son verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Saldırıları şiddetle kınıyorum"

Öğretmenlerin bundan 20 yıl önce devlet memurları içerisinde en yüksek maaş alan kesimler arasında olduğunu ama bugün büyük bir hak kaybı yaşadıklarını vurgulayan Destici, bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici, öğretmenlerin görev yaparken karşılaştıkları diğer problemlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şiddet bunların başında geliyor. Öğrencisi tarafından öldürülen ya da veliler tarafından şiddete maruz kalan öğretmenlerimiz var. Bunlara da acil çözümler bulunması gerekir. Burada da öğretmenlerimizin korunması gerekmektedir. Öğretmenimize gereken saygınlığın verilmesi gerekir. Bu saldırılar öğretmenlerimize saygınlığın olmadığını gösteriyor. Bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğrayan öğretmenlerimize de bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıları şiddetle kınadığımı açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum."

Ziyarette öğrenciler, Destici'ye Türk bayrağı hediye etti.
Anadolu Ajansı
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