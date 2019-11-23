Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar
|23 Kasım 2019 19:10
|Yazdır
Iğdır'da, öğretmen ve üniversite öğrencileri, Öğretmenler Gününü kutlamak için Kızıldağ'a tırmandı.
5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137-ADAK) ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübünce, Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
Sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelen 220 kişilik grup, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'a tırmanışa geçti.
Yaklaşık 3 saatte dağın zirvesine ulaşan grup, burada Türk Bayrağı açarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.
5137-ADAK üyesi Tamer Atlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün öğretmen ve öğrencilerden oluşan arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Buradaki amacımız fedakar, çalışan öğretmenlerimizi bu özel günlerinde hatırlamaktı. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan öğretmenlerden Melike Canlı ise etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Tırmanışın keyifli geçtiğini ifade eden Canlı, "Bu günümüzü böyle bir etkinlikle değerlendirmemiz beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.
Iğdır Üniversitesi öğrencisi Habibe Barbaros da öğretmen adayı olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin günü kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
23 Kasım 2019 20:09
|Diyarbakır'ın eğitim neferleri kırsaldaki okulları yeniliyor
23 Kasım 2019 19:57
|1 milyonu aşkın öğretmen öğrencilere yön veriyor
23 Kasım 2019 18:28
|Eğitimi şifa bekleyen öğrencilerinin ayağına götürüyorlar
23 Kasım 2019 17:58
|Yollarını aydınlatan okulda öğretmen oldular
23 Kasım 2019 17:48
|Elif öğretmen köylülerin umudu oldu
23 Kasım 2019 17:14
|Emekli öğretmenin 40 yıldır bitmeyen meslek aşkı
23 Kasım 2019 17:10
|İdareciler ve öğretmenler ara tatilde okulu temizledi
23 Kasım 2019 17:02
|Gözlerini kaybeden öğretmenin meslek aşkı
23 Kasım 2019 16:46
|Tekerlekli sandalyesi ile 22 yıldır öğretmenlik yapıyor
23 Kasım 2019 15:56