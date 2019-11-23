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Bakan Kurum: ÇED raporu almak zorundalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazısı yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar"
 23 Kasım 2019 19:18
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Bakan Kurum: ÇED raporu almak zorundalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazısı yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Çorum'a gelen Kurum, kentteki bir otelde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve 13 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Sağlıklaştırma Projesi'nin uygulanacağı tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda incelemelerde bulunan Kurum, valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

- ÇED Yönetmenliği'nde değişiklik

Bakan Kurum, valilikte yaptığı konuşmada, valilik ve belediyelerle kentte yürütecekleri çalışma ve projeleri anlattı.

Bir gazetecinin Gümüşhane'deki Dipsiz Göl ile ilgili sorusu üzerine Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını ve Bakanlık olarak süreci birebir takip ettiklerini söyledi.

Olayı yerinde görmek amacıyla ilgilileri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek, o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle, içindeki o mikroorganizmalar kullanılarak, yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak, inşallah Dipsiz Gölü'müzü eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem Valiliğimiz hem Bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak o 4 maddelik eylem planını gerçekleştirecek.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır. Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazası yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporunu almalarını müteakip ancak böyle bir kazıyı yapabilirler ki doğal bir güzelliğe zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporunu da alma ihtimalleri yok."

Kurum, Türkiye'deki doğal güzelliklerin korunması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de Çorum'umuzda da Ankara'mızda da İstanbul'umuzda da doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Kararlı bir şekilde bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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