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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a televizyon çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım"
 23 Kasım 2019 19:23
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Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a televizyon çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanındaki biyogaz tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de iki gündür partisinin belediye başkanları ile toplantı yaptıklarını, yerel seçimlerden sonraki 7 aylık dönemde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini, bunların devam edeceğini söyledi.

Çiğli ilçesinin yıllardır atık depolama tesisi nedeniyle yaşadığı sorunlarını bildiğini, bu alanda kent ormanı oluşturulacağını belirten Kılıçdaroğlu, tesisin yapımında emeği geçen başta bir önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve herkese teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsizlik nedeniyle yüreği yanan anne babaların olduğunu belirterek, "Sarayda duran zatlar bu feryadı duyuyorlar mı acaba, işsizliğin nasıl bir bela olduğunu biliyorlar mı acaba?" diye konuştu.

CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısından dolayı partisinin örgütlerine karşı ciddi kumpaslar kurulmaya çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasinin işlemesi için elimizden geleni yapacağız. Ama bu sürecin olumsuz olması için ellerinden gelen herşeyi yapacaklar. Sandalye atacak, adam tutacaklar, yumruk atacak adam bulacaklar, bu konularda çok dikkatli olun. Kim başka bir kişiye hakaret ederse, sandalye atarsa, yumruk atarsa yakasından yakalayın ve kapının önünde koyun. Asla ve asla o kişi CHP'li değildir. Sarayın adamıdır o kişi."

- "Her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündemini başka yerlere çekmek için özel bir çaba harcandığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Erdoğan İzmir'e geldi dün, bir sürü laflar etti. Ne dediğini ben gayet iyi biliyorum ama şu cümle çok önemli, 'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?' İzmir'den, ilk kurşunun atıldığı kentten sesleniyorum. Düşmanın denize döküldüğü kentten, aydınlığın kentinden sesleniyorum, Erdoğan'a da onun yakınlarına da sesleniyorum. Sen ister cumhurbaşkanlığını koy, istersen koyma. Seninle her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım. Daha bitmedi, bizde yürek var, bizde alın teri var, bizde namuslu insan olmak, bizde kul hakkına saygı var, bizde dürüst olma var. Bu niteliklere sahip olmayanlar bize kumpas kurmaya çalışıyor, buna asla izin vermeyeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. 'A Haber'e gidelim', olur gideriz, 'ATV'ye gidelim', olur gideriz, gelmeyen namerttir. Alacaksın devletin gücünü arkaya, oturacaksın benim aleyhime, partimin aleyhime bir sürü laf edeceksin, ben de sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim."

Belli çevrelerin Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerini özel olarak desteklediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Milletin anası ağladı, işsizlik bir bela gibi duruyor, on binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Aylık geliri 663 lira altında olan 8,5 milyon insan var. 17 yıldır ne yapıyorlar, 17 yıldır köşeyi döndüler, 17 yıldır ceplerini doldurdular, 17 yıldır yedi sülalerini zengin ettiler. Ben söyleyince kızıyorlar, 'Bay Kemal' diyorlar. Bay Kemallerin tamamı onurlu insanlardır." dedi.

- "Tartışmaya yalnız giderim"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmesi halinde tartışmaya yalnız gideceğini belirterek, "Kendine güveniyorsa gelirsin kardeşim, bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Ama seni ben gayet iyi biliyorum, seni de senin yakınlarını da gayet iyi tanıyorum. Köşeyi dönenleri de kul hakkı yiyenleri de tanıyorum. Sen 10 soru soracaksın, ben de 10 soru soracağım. Sen 5 soru soracaksın ben de 5 soru soracağım. Sen bana 100 soru soracaksın, ben sana sadece 50 soru soracağım, ne olduğunu millet görecek." diye konuştu.

Tank Palet Fabrikası'nı da soracağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu konunun arkasını bırakmayacağım, karşıma çıkmasa da bırakmayacağım, iftira atmak, kaçmak yok. Kesinlikle bırakmayacağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim namus borcumdur." ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Harmandalı'da koku ve kirlilik sorununun biteceğini, İzmirlilerin rahat nefes alacağını söyledi.

Harmandalı atık depolama alanına, elektrik enerjisi üretecek bir biyogaz tesis kurduklarını anlatan Soyer, "Kurduğumuz bu tesisle yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek, yılda yaklaşık 160 bin megavatsaat elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz. Bu miktar, 90 bin hanenin aylık enerji ihtiyacına karşılık geliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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