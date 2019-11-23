Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı
|23 Kasım 2019 19:41
|Yazdır
Batman'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist ile onlara yardım ve yataklık yapan 5 şahıs yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik ilimizde yapılan çalışmalar kapsamında, bölücü terör örgütünün ideolojisi altından eylem ve etkinliklere katılarak faaliyet yürüttükleri ve bu kapsamda terör örgütünün Irak'ta bulunan kampına giderek eğitim aldıkları tespit edilen şahıslardan, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra ilimize keşif/eylem amaçlı geldiği tespit edilen Navdar İsmail kod adlı M.F.G. isimli örgüt mensubu ile Van ilinden ilimize gelerek örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten R.V. isimli şahıs ve bu örgüt mensubuna yardım yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanmış olup, adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından 7 şahıs tutuklanmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ firarisi Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında çıktı
23 Kasım 2019 17:18
|Elleri kelepçeyle kaçak tutuklu yakalandı
23 Kasım 2019 14:51
|Muğla'daki 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama
23 Kasım 2019 14:48
|Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
23 Kasım 2019 13:49
|Denizli ve Bursa'da aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs gözaltına alındı
23 Kasım 2019 12:08
|İzmir'de gözaltına alınan 124 FETÖ şüphelisinden 80'i tutuklandı
23 Kasım 2019 12:03
|'Kıran-7 Operasyonu' 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı
23 Kasım 2019 12:02
|Trump'a iletilen iki FETÖ delili
23 Kasım 2019 11:46
|Tutuksuz yargılanan 70 askeri öğrenciye tutuklama kararı
23 Kasım 2019 11:22
|5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2019 10:30