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Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
 23 Kasım 2019 19:45
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Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip golcü futbolcusu Sörloth ile 6. dakikada golü buldu ve Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti.

Ev sahibinde Faty 45+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor 49. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 56. dakikada Nwakaeme attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.

Memurlar.Net
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