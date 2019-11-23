Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
|23 Kasım 2019 19:45
|Yazdır
Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Süper Lig 12. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip golcü futbolcusu Sörloth ile 6. dakikada golü buldu ve Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti.
Ev sahibinde Faty 45+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor 49. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 56. dakikada Nwakaeme attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadın Başkan: Bütün taraftarlardan mesajlar alıyorum
23 Kasım 2019 18:13
|Şenol Güneş: Arda'yı hep birlikte yok ettik
22 Kasım 2019 15:18
|Barış Pınarı'na destek veren Türk futbolcunun sözleşmesi feshedildi
21 Kasım 2019 20:09
|Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor
21 Kasım 2019 15:29
|Yunan takımı, asker selamı veren Türk Hentbolcu'nun sözleşmesini feshetti
18 Kasım 2019 15:12
|FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi İstanbul'daki maça gelmeyeceğini açıkladı
18 Kasım 2019 11:00
|27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
18 Kasım 2019 07:44
|Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
17 Kasım 2019 21:12
|Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, altın madalya kazandı
17 Kasım 2019 20:43
|EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı
17 Kasım 2019 18:27