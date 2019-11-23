Diyarbakır'ın eğitim neferleri kırsaldaki okulları yeniliyor

Diyarbakır'da idareci ve öğretmenler, öğrencilerin de katılımıyla hayata geçirdikleri proje ile kırsaldaki okulları yeniliyor.

Özel Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde idareci ve öğretmenler kırsaldaki öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim öğretim görmesi için "Biz de Varız Projesi"ni hazırladı. Bu kapsamda tespit ettikleri okullarda ara tatili de fırsat bilerek çalışmalara başlayan ekip boyadıkları okullarda elektrik tesisatını yeniliyor, çatı, sıra ve masaları onarıyor. Çalışma yürüttükleri okullara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla yepyeni bir görünüm kazandıran öğretmenlerin hedefi yıl boyu bu hizmeti köy köy gezerek sürdürmek.

"Okulların fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek istiyoruz"

Ekibin ilk durağı Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Hendek Köyü İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Selman mezrasındaki Pamukpınar İlkokulu oldu. Fedakar öğretmenler beraberlerindeki öğrencilerin de desteğiyle gün boyu süren çalışma ile iki okulun sıvasını yaptı, elektrik tesisatını yeniledi, masa, dolap ve sıraları ile çatısını onardı.

Ekipte yer alan elektrik teknikeri Ceren Aksuy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy öğrencilerinin eğitim gördüğü okullarda eksikleri gidermek için yola çıktıklarını söyledi. Öğrencilerin ne şartlarda eğitim gördüklerini anlayıp onlara yardımcı olmak istediklerini ifade eden Aksuy, ara tatilde başladıkları çalışmayı gönüllülük esasıyla sürdüreceklerini belirtti.

İnşallah daha iyi eğitim görmelerini sağlayacağız"

Elektrik Teknik Bölümü Şefi Sait Turan da öğrencilerin kış mevsiminin gelmesiyle daha sıcak bir ortam da ders görmelerini sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Boş zamanlarında belirledikleri okulların onarımını yaptıklarına işaret eden Sait, "Kendi imkanlarımızla öğretmenler olarak okulların çatısını ve elektrik tesisatını yeniledik, mobilyalardaki eksikleri giderdik. Bu çocukların iyi eğitim alması için okulların elektrik, mobilya ve fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek istiyoruz. Bu tür okullardaki eksiklilerin giderilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bize ulaştıkları takdirde öğretmenler olarak tatilde ve boş zamanlarımızda okulları daha iyi hale getirebiliriz." diye konuştu.

"Okulumuz daha modern hale geldi"

Selman Mezrası Pamukpınar İlkokulu Müdürü Fatma Aytaş, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinin öğretmenler, öğrenciler ve veliler üzerinde olumlu bir etki sağlayacağını belirtti.

Aytaş, öğrencilerin bir arada ders gördüğünü, bunun da bazı zorluklara neden olduğunu ifade ederek "Okulumuzda sınıflardan bağımsız akıl ve zeka oyunlarını kullanabileceğimiz, çocuklara eğitim öğretim adına daha da faydalı olabileceğimiz bir bölüm istiyorduk. İki sınıfımıza duvar örüldü. Daha önce büyük ama kullanışsız iki sınıfımız vardı. Şu anda çok güzel ve kullanışlı 4 sınıf elde ettik." dedi.

Okulun 13 yıl önce yapılan elektrik tesisatının onarıldığını dile getiren Aytaş, okuldaki birçok eksiğin giderilmiş olduğunu aktardı. Aytaş, "Okulumuz daha modern, eğitim ve öğretimi daha üst seviyeye taşıyacak bir hale geldi." dedi.

"Öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz"

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaçmaz, göreve başladıkları günden bu yana bütün köy okullarını gezerek var olan eksiklerini tamamladıklarını söyledi.

Yaklaşık 27 köy okulun eksikliklerinin giderildiğini anlatan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Eksik kalan birkaç okulumuz için Diyarbakır Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin başlattığı projeyi duyduk. Sonra kendileriyle iletişime geçtik. Arkadaşlar da bu kalan birkaç okulumuzun onarımını üstlendiler. Öğrencilerimiz adına onlara teşekkür ediyoruz. Ara tatilde olmamıza rağmen öğretmenlerimiz kalemlerini bırakıp ellerine fırça, mala ve kürek alarak okulları daha güzel hale getirmeye çalışıyorlar."