MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir
Milli Savunma Bakanlığı:"Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir."
|23 Kasım 2019 20:01
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Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
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