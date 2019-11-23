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Bakan Soylu: Kuyruklarından yakaladık, bırakmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milletimiz rahat olsun, nefes aldırmayacağız ve bu memlekette, bu ülkenin insanına, şu güzelim coğrafyaya terörle ödettirmek istedikleri bedeli misliyle hem de birkaç misliyle karşılık vererek milletimizi rahata erdirmek şurada gördüğümüz çalışma arkadaşlarımızın yeminidir. Kuyruklarından yakaladık, bırakmayız."
 23 Kasım 2019 20:05
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Bakan Soylu: Kuyruklarından yakaladık, bırakmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Operasyonlar Kıran-7 ile bitecek değil. Bütün disiplinimizle, çalışmamızla ve irademizle durmadan kışın terör örgütünün üzerine çöker vaziyette operasyonlarımız devam edecektir." dedi.

Bakan Soylu, beraberindeki Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile helikopterle Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Şehit Piyade Er Sabri Bayır Hudut Takım Karakolu'na giden Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karakol ziyaretçi defterini imzalayan Soylu, askerlerle çay içti, sohbet etti.

Bakan Soylu, daha sonra sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda yapımı devam eden sınır güvenlik duvarı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada da güvenlik görevlileri ve çalışanlarla sohbet eden Soylu, beraberindekiler, güvenlik görevlileri ve sınır güvenlik duvarında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının üzerinden çıkan ve DEAŞ'a hangi ülkelerden kimlerin katıldığını gösteren listeyle ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

Operasyonların Türkiye'de ve gözetimleri altında bulunan yerlerde devam ettiğini belirten Soylu, "Yaklaşık 3-4 ayda bir özellikle sınır duvarlarımızın çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımızın ne noktada olduğunu görmek için geliyoruz." dedi.

- "Ağrı'da 87 kilometrelik sınır hattımız var"

Sınır duvarı çalışmalarında gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Iğdır'ı bitirmiştik. Özellikle atacağımız adımlar Ağrı ile ilgiliydi. Ağrı'da yaklaşık 45 kilometre gelmiştik. Burada kış şartları çalışmaya çok müsaade etmiyor ama Ağrı'da toplam 87 kilometrelik sınır hattımız var. Bunun 82 kilometresine duvar yapmayı planlıyoruz. Şu anda 78 kilometresinin yolu bitti. 82 kilometrede imalat bitti, yaklaşık 10 kilometrelik kısımda imalatı biten duvarların birbirine montajlanması kaldı. Onu da sağladığımız andan itibaren kışa girmeden 2-3 kilometrelik bir eksiğimiz kalır. Burada güvenliği sağlayarak kışa girmeden çok önemli bir meseleyi bitirmiş sayıyoruz. Onları da kış bittikten sonra tamamlamış olacağız."

Soylu, Iğdır, Ağrı ve Suriye sınırına yapılan duvarların büyük avantaj olduğunu vurgulayarak, Hakkari'nin Yüksekova ve Esendere etrafında çalışmalara başladıklarını ve iyi yol aldıklarını ifade etti.

Devletin bütün birimlerinin, sınırların güvenliği açısından gerek düzensiz ve kaçak göç, gerekse de PKK'ya yönelik alınacak tedbirler açısından önemli adımlar attığını belirten Soylu, "Ben kış mevsimine girmeden çalışmaların son halini görmek istedim. Çok memnun olduğumu ve özellikle son 3-4 aydan beri iyi iş bitirildiğini burada ifade etmek istiyorum." dedi.

Ağrı-Van-Çaldıran yolunun açıldığını, buranın hem yol güvenliği hem de ulaşım açısından bölgenin en stratejik noktası olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"DEAŞ'lıların iade süreci başlangıçtan itibaren paylaştığımız bir meseleydi. Gerek Geri Gönderme Merkezimizde gerek cezaevinde gerekse de Tel Abyad, Resulayn ve Fırat Kalkanı bölgesinde yakalanıp gözetim altında bulunanlar var. DEAŞ'a yurt içinde çok operasyon yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Muhataplarımızla bu konuyu defalarca konuştuk. Şöyle bir sonuç oluşturabiliyoruz, bunları almamak gibi bir lüksleri yok, alacaklar. Hem Birleşmiş Milletlerin kararı hem Avrupa Birliği ile imzaladığımız geri gönderme anlaşmaları hem de İnsan Hakları bildirgelerinin tamamı bu hangi ülkeye mensupsa o ülkelerin bunları almalarını şart koşuyor. Bu konuda itiraz edebilirler ama itiraz etseler dahi biz onları imzaladığımız ve hazırladığımız Acil Gönderme Belgesi ile gönderebilme imkanına sahibiz ki bir kısmını da gönderiyoruz. Yıl sonuna kadar büyük bir bölümünü göndermiş olacağız."

- "Kuyruklarından yakaladık, bırakmayız"

Soylu, Tunceli'de başlatılan Kıran-7 operasyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kıran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bugün başlayan Kıran-7 operasyonu, terör örgütü kış üslenmesine girmeden önce veya girerken son darbeyi vurabilmek içindi. İçişleri Bakanı olarak söylemem gerekirse, ben bu kadar anlamlı ve güzel bir sonuç verebileceğini hiç düşünmüyordum. Kış üslenmesinde erzakları ve mühimmatları konusunda çok başarılı bir sonuç elde ettik. Ayrıca teröristlerin etkisiz hale getirilmesi noktasında da arkadaşlarımız kahramanca ve çok başarılı sonuç elde ettiler. Operasyonlar Kıran-7 ile bitecek değil. Bütün disiplinimizle, çalışmamızla ve irademizle durmadan kışın terör örgütünün üzerine çöker vaziyette operasyonlarımız devam edecektir. Milletimiz rahat olsun, nefes aldırmayacağız ve bu memlekette, bu ülkenin insanına, şu güzelim coğrafyaya terörle ödettirmek istedikleri bedeli misliyle hem de birkaç misliyle karşılık vererek milletimizi rahata erdirmek şurada gördüğümüz çalışma arkadaşlarımızın yeminidir. Kuyruklarından yakaladık, bırakmayız."
Anadolu Ajansı
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