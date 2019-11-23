Metin Günday: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi yok

İzmir Bornova'da yaşanan bir olaya ilişkin olarak İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı sonrasında, bekçilerin kimlik sorma yetkilerinin olmadığı medyada geniş bir şekilde yer almıştı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden bir açıklama yapmış "Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var" demişti.

Emniyet'in açıklamasında, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğinin 16. maddesine yer verilmişti. Mezkur yönetmeliğin 16. maddesinde 'Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.' hükmü yer almaktadır.

Emniyetin bu açıklaması hukukçularca yoğun olarak eleştirilmektedir. Zira polisin kimlik sorma yetkisi Polis Salahiyet ve Vazife Kanununun 4A maddesinin 8. fıkrasına dayanmaktadır. Yani bir kanun hükmüne dayanmaktadır. Bekçilerin kimlik sorma yetkisi ise bir kanundan kaynaklanmamaktadır. Yönetmelikler, kanunların uygulamasını göstermek üzere çıkarılmakta olup, bekçiler kanunda yer almayan ancak yönetmelikte yer alan bir yetkiye dayanarak kimlik sormaktadır. İşte bu husus, hukukçularca eleştirilmektedir.

Bu konudaki son eleştiri ise ünlü İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday'dan gelmiştir. Günday sosyal medya hesabından şunları söylemiştir:

"Uzatmaya gerek yok:

Yasanın vermediği bir yetki yönetmelikle verilemez.Çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur...

Nokta !"

Av. Hasan Sınar da sosyal medya hesabından çu açıklamayı yapmıştır:

"PVSK md. 4A/8 uyarınca kimlik sorma münhasıran polise tanınmış bir yetkidir; bahsettiğiniz Yönetmelik ise Kanun'a aykırı olamayacağı gibi, içeriği de bu yetkiyi kapsamamaktadır. Basın açıklaması yapıp sosyal medyada yaymadan önce lütfen kendinize bir hukuk müşaviri bulun!"