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Bakan Selçuk şampiyon öğretmenlere kupalarını verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nın şampiyonları belli oldu
 23 Kasım 2019 20:27
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Bakan Selçuk şampiyon öğretmenlere kupalarını verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) resmi ve özel tüm okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nın şampiyonları, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı.

Bölgelerinde birinci olan takımlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla Ankara'da oynadıkları final maçlarında şampiyonluklarını ilan etti.

MEB Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basketbol topuyla yapılan gösteriyle devam etti. Basketbol akrobatının, Bakan Selçuk'un işaret parmağında basketbol topu döndürerek yaptığı şov, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde insanın bütün olarak yetişmesi önemsediklerini vurgulayarak, öğretmenlerin sadece sınıflarda çocuklara belirli temel bilgileri aktaran kişiler olmadığını, kendi gözleriyle hayatı sunan kişiler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yaptığı her şeyin ayrı bir değere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sizin sporun ve sanatın birleştirici gücüyle hareket etmeniz emin olun okullarımıza, öğrencilerimize çok farklı katkılar sağlıyor. Siz bugün buradaysanız aslında bütün Türkiye buradadır. Siz bugün burada bu işi yapıyorsanız aslında kendiniz, çocuklarımız ve Türkiye için bir şey yapıyorsunuz. Eğitimin gerçekten nereye doğru yönelmesi konusunda bizlere örnek oluyorsunuz." diye konuştu.

Müsabakalara 15 bin öğretmenin katıldığına dikkati çeken Selçuk, eğitimcilerin akademik yaklaşımın dışında, kişisel gelişim, sosyal etkileşim, hayatı bütünsel olarak kucaklayan özellikleriyle de ilgilendiklerini dile getirdi.

Öğretmenlere hazırlıklarına ara vermeden devam etmeleri yönünde çağrıda Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Emin olun bunun arkası da gelecek. Bu anlamda öğrencilerimiz, velilerimiz için birçok kapının açılacağı elbette açıktır. Ama özellikle şunları tekrar tekrar ifade etmek isterim. Sizin bu yaşadığınız bu tecrübe hayatınızda hiç de unutmayacağınız bir hadisedir. Bu unutulmaz yaşantılardan yola çıkarak sınıflarınızda öğrencilerinize çok daha fazla sportif bir bakış açısını paylaşma imkanı bulacaksınız.

Onları spora yönlendirirken daha gerçekçi önerileriniz olacak. bundan dolayı eğer bu faaliyetlerde tatlı bir rekabeti hissettiyseniz, tutkunuzu ortaya koyduysanız, buradaki centilmenliğinin yeşermesine katkı sağladıysanız emin olun meslek hayatınızın akademik yönü dışında çok çok daha büyük bir pencere açtınız demektir."

Sporun eğitimde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve diğer paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

Bakan Selçuk, "10 binlerce öğretmenin bu kadar yoğun maç ve turnuva içerisinde herhangi bir probleme yol açmaksızın böyle bir başarıyı ortaya koyuyor olmasının Türkiye'de sportif centilmenlik açısından çok ayrı bir değeri var. Spor hayattır, spor birleştirici bir güçtür eğitimin ana damarlarından bir tanesidir. Ben bu konuda verdiğiniz hizmetlerden dolayı özel olarak teşekkür ediyorum. Çünkü sizi gördüğümde enerjik koşmaya hazır ve hızla bir maraton yolculuğuna çıkan öğretmenler ordusu görüyorum. Siz Türkiye'nin bu anlamda bir gelecek sembolüsünüz. Bir gelecek timsalisiniz."

Masa tenisi, basketbol, voleybol ve salon futbolu (futsal) branşlarında kadınlar ve erkekler grupları olarak yapılan müsabakalarda masa tenisi kadınlar kategorisinde Elazığ, masa tenisi erkekler kategorisinde İstanbul, basketbol kadınlar kategorisinde Tekirdağ, basketbol erkekler kategorisinde Şanlıurfa, futsal kadınlar kategorisinde İstanbul, futsal erkekler kategorisinde Kırşehir, voleybol kadınlar kategorisinde Ankara ve voleybol erkekler kategorisinde Antalya şampiyonluğu elde eden iller oldu.

Anadolu Ajansı
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