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EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
 23 Kasım 2019 20:38
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EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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