EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı
|23 Kasım 2019 20:38
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..."Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 23, 2019
Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin #24Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz. pic.twitter.com/JTSwommIsM
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