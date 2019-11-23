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Edirne'de tur midibüsü tarlaya girdi: 8 yaralı
Edirne'de tur midibüsünün tarlaya girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
|23 Kasım 2019 20:43
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Edirne'de tur midibüsünün tarlaya girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Osman Tezcan'ın kullandığı 10 ACT 780 plakalı tur midibüsü, Havza-Uzunköprü kara yolunun 29. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.
Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Tezcan, AA muhabirine, Edirne'ye tur kapsamında geldiklerini, Balıkesir'e dönerken yaşadığı dalgınlık sonucu kazanın gerçekleştiğini söyledi.
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