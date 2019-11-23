1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler

HATAY'da bir anaokulundaki miniklerin ara tatilde olması, okul idaresi ve öğretmenler tarafından fırsata çevrildi. Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin desteği ile okulun eksikleri giderilip, peyzaj çalışması yapıldı. Çalışmalara öğretmenler de katıldı.
 23 Kasım 2019 21:11
Yazdır
Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler

HATAY'da bir anaokulundaki miniklerin ara tatilde olması, okul idaresi ve öğretmenler tarafından fırsata çevrildi. Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin desteği ile okulun eksikleri giderilip, peyzaj çalışması yapıldı. Çalışmalara öğretmenler de katıldı.

Dörtyol'da, Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç ve kurum personelleri, ara tatil döneminde okuldaki eksikleri ve tadilatları tamamlamak için çalışma başlattı. Okul bahçesinde çocuklar için oyun parkuru oluşturulurken, peyzaj, çimlendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Çalışmalarda, okulda görev yapan öğretmenler de görev aldı.

Ara tatil dönemini okulun eksiklerini tamamlamak adına çalışma yürüterek geçirdiklerini belirten Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç; Kurumumuz tam ve yarım gün olmak üzere 3-6 yaş arası çocuklarımıza hizmette veren bir devlet okuludur. İki ay önce bu kurumda göreve başladığım andan itibaren mesai arkadaşlarım ile birlikte okulun eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başlamıştık. Çin ve Finlandiya'daki iyi eğitim uygulamalarından örnekler alıp okulumuzda uygulamaya geçirmeye başladık. 9 günlük ara tatil dönemi ise bize bir fırsat yarattı. Mesai arkadaşlarımızla birlikte Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin de katkı ve destekleriyle bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek halkımızın okulumuza bakış açısını iyileştirecek yönde peyzaj, çimlendirme ve oyun parkurumuzu düzenleme faaliyetlerimizi yürüttük dedi.

Müdür Burgaç, kendilerine destek veren Dörtyol Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
23 Kasım 2019 20:09		 Diyarbakır'ın eğitim neferleri kırsaldaki okulları yeniliyor
23 Kasım 2019 19:57
Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar
23 Kasım 2019 19:10		 1 milyonu aşkın öğretmen öğrencilere yön veriyor
23 Kasım 2019 18:28
Eğitimi şifa bekleyen öğrencilerinin ayağına götürüyorlar
23 Kasım 2019 17:58		 Yollarını aydınlatan okulda öğretmen oldular
23 Kasım 2019 17:48
Elif öğretmen köylülerin umudu oldu
23 Kasım 2019 17:14		 Emekli öğretmenin 40 yıldır bitmeyen meslek aşkı
23 Kasım 2019 17:10
İdareciler ve öğretmenler ara tatilde okulu temizledi
23 Kasım 2019 17:02		 Gözlerini kaybeden öğretmenin meslek aşkı
23 Kasım 2019 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Gözyaşları içinde okudu! 'Hayatımın en zor konuşmasıydı'22:01 - Termik santrallere filtre takılmasını 3. kez erteleyen yasa veto edilmeli!22:00 - Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla döndü21:56 - Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı21:52 - Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in eşine 'ByLock' gözaltısı!21:46 - Tarım Kredi mağaza sayısını 500'e çıkaracak21:41 - Meclis'e gönderilen birbirinden ilginç dilekçeler21:36 - Bakan Selçuk: Hepimizin daha çok sanata, şiire ihtiyacı var21:31 - Amasya Valisi, pancar sökme makinesiyle hasat yaptı21:26 - Dünya devi banka Türkiye'den çekiliyor!
21:21 - Bakan Pakdemirli tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok21:16 - Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın iddiasına yanıt21:11 - Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler21:06 - Yozgat'ta trafik kazası: 16 yaralı21:00 - Rabia Naz'ın tırnağındaki DNA babasına ait çıktı20:53 - Türk mühendislerden diyabete özel aplikasyon20:48 - Fahrettin Altun yalanladı! Kayıtlarda böyle bir araç yok20:43 - Edirne'de tur midibüsü tarlaya girdi: 8 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Burası Allah'ın evi' dedi bakana yer vermedi
Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı
Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru
Öğretmenlikle ilgili politika taslağı, Erdoğan'a sunuldu
Cinsel saldırı tutuklusunu görevliler ellerinden kaçırdı
Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğum borçlanması 2
Allah korkusu 4
asgari ücret tespit komisyonu 3
fatih terim'in istifa etmesi 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
yanaktan makas almak 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
şu an çalan şarkı 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam