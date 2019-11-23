Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın iddiasına yanıt
|23 Kasım 2019 21:16
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Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak Gazeteci Talat Atilla'yı açıklamasının ardından Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Saymaz, paylaşımında "(Tuncay) Özkan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, 'Ben Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum ve kendisiyle hiç konuşmadım. Beni bu haber için de aramadı' dediğini söyledi" yazdı.
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" açıklamasının ardından kaynağının da gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurmuştu. Talat Atilla da bugün yaptığı açıklamada "Haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li." demiştiRahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim
KILIÇDAROĞLU: TALAT ATİLLA'YI 7 YILDIR GÖRMÜYORUM
Saymaz, Tuncay Özkan ile aralarında geçen konuşmayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Az önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile konuştuk. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, "Ben Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum ve kendisiyle hiç konuşmadım. Beni bu haber için de aramadı" dediğini söyledi. Tuncay Özkan, "MYK üyeleri olarak bizi de aramadı" dedi."Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
TALAT ATİLLA'YA KAYNAĞINI AÇIKLA ÇAĞRISI
Saymaz daha sora attığı tweette ise Talat Atilla'ya kaynağını açıklaması çağrısında bulundu.
"Talat Atilla, CHP'ye yönelik bir siyasi operasyonun aparatı olarak anılmak istemiyorsa CHP'li dediği haber kaynağını kimliğini açıklamalıdır. Bunca spekülasyon ve yalandan sonra Talat Atilla'nın "Kaynağım bir CHP'li ve haberi Kılıçdaroğlu'na doğrulattım" iddiasına neden inanalım?"
NE OLMUŞTU?
Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.
Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla'dan ilk açıklama Fahrettin Altun yalanladı! Kayıtlarda böyle bir araç yok
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