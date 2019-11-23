Dünya devi banka Türkiye'den çekiliyor!
|23 Kasım 2019 21:26
|Yazdır
İtalyan UniCredit Bankası'nın Türkiye piyasasından çekilme kararı aldığı bildirildi. Reuters ajansı, isimleri açıklanmayan üç üst düzey banka yöneticisine dayandırdığı haberinde UniCredit'in Yapı Kredi ile 17 yıllık ortaklığına son vererek Türkiye piyasalarından çekilmeyi planladığını duyurdu.
HİSSELERİNİ KOÇ HOLDİNG'E SATACAK
Haberde İtalyan UniCredit'in Yapı Kredi yönetimiyle karşılıklı olarak bu karara vardıkları belirtildi. Buna göre UniCredit, Yapı Kredi'yi kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacak. UniCredit ve Koç Grubu'nun eşit oranlı ortaklığındaki Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi'nin yaklaşık yüzde 82'sine sahip. Kalan hisseler ise halka açık.
TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRME KARARI ALMIŞTI
UniCredit, Türkiye ekonomisinde geçen yıl yaşanan durgunluğun ardından bu ülkedeki yatırımlarını gözden geçirme kararı almıştı. UniCredit'i yeniden yapılandıracağını açıklayan grup CEO'su Jean Pierre Mustier, son dönemde İtalyan yatırım bankası Mediobanca dahil çeşitli bankalardaki hisselerini de geri çekmişti.
Mustier, Aralık ayının başında UniCredit'in yeni stratejisini açıklayacak.
Deutsche Welle
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarım Kredi mağaza sayısını 500'e çıkaracak
23 Kasım 2019 21:46
|Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
23 Kasım 2019 18:18
|Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı
23 Kasım 2019 15:32
|Ulaştırma Bakanı Kuzey Marmara Otoyolunun yapım sürecini anlattı
23 Kasım 2019 13:15
|Esnafa öfke kontrolü eğitimi verilecek
23 Kasım 2019 13:11
|Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor
23 Kasım 2019 12:56
|'Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz'
23 Kasım 2019 12:50
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Kasım 2019 12:47
|Gün ortası döviz fiyatları
22 Kasım 2019 12:07
|'Önümüzdeki senenin konaklama fiyatları bu yıl gibi radikal olmaz'
22 Kasım 2019 09:50