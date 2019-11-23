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Dünya devi banka Türkiye'den çekiliyor!

UniCredit bankasının Türkiye piyasasından çekilme kararı aldığı bildirildi. İtalyan bankası, Yapı Kredi ile 17 yıllık ortaklığına son veriyor.
 23 Kasım 2019 21:26
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Dünya devi banka Türkiye'den çekiliyor!

İtalyan UniCredit Bankası'nın Türkiye piyasasından çekilme kararı aldığı bildirildi. Reuters ajansı, isimleri açıklanmayan üç üst düzey banka yöneticisine dayandırdığı haberinde UniCredit'in Yapı Kredi ile 17 yıllık ortaklığına son vererek Türkiye piyasalarından çekilmeyi planladığını duyurdu.

HİSSELERİNİ KOÇ HOLDİNG'E SATACAK

Haberde İtalyan UniCredit'in Yapı Kredi yönetimiyle karşılıklı olarak bu karara vardıkları belirtildi. Buna göre UniCredit, Yapı Kredi'yi kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacak. UniCredit ve Koç Grubu'nun eşit oranlı ortaklığındaki Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi'nin yaklaşık yüzde 82'sine sahip. Kalan hisseler ise halka açık.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRME KARARI ALMIŞTI

UniCredit, Türkiye ekonomisinde geçen yıl yaşanan durgunluğun ardından bu ülkedeki yatırımlarını gözden geçirme kararı almıştı. UniCredit'i yeniden yapılandıracağını açıklayan grup CEO'su Jean Pierre Mustier, son dönemde İtalyan yatırım bankası Mediobanca dahil çeşitli bankalardaki hisselerini de geri çekmişti.

Mustier, Aralık ayının başında UniCredit'in yeni stratejisini açıklayacak.

Deutsche Welle
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