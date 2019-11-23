Meclis'e gönderilen birbirinden ilginç dilekçeler
|23 Kasım 2019 21:41
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Whatsapp'dan milletvekillerine ulaşılsın, evlilik yaşı 26'ya çıkartılsın, mafya dizilerine önlem alınsın...
Meclis Dilekçe Komisyonuna her dönem birbirinden ilginç öneriler ulaşıyor. Dilekçeler değerlendiriliyor, başvuru sahiplerine tek tek yanıt veriliyor.
Kimi dizilerden şikayetçi oldu. Kimi de evlenme yaşının yükseltilmesini istedi.
Mobil uygulamalar üzerinden milletvekillerine ulaşılsın. Kandil günleri resmi tatil olsun. Hac ücretlerinde indirim yapılsın. Listesi uzayıp giden tüm bu talepler Meclis Dilekçe Komisyonuna gönderildi
Dilekçe komisyonu dilekçeleri tek tek değerlendiriyor, talepler ayrı ayrı cevaplandırılıyor. Bazen de dilekçe sahipleri komisyonda dinleniyor.
Dilekçe komisyonuna her yıl binlerce dilekçe gönderiliyor. Şikayetlerin yoğun olduğu konularda mağduriyetlerin araştırılması için alt komisyonlar kurulabiliyor.
Son oluşturulan komisyon, maketten gayrimenkul satın alarak mağduriyet yaşayanlar için. Araştırma komisyonu bu mağduriyetlerin giderilmesi için mesai harcayacak.
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