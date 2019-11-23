Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in eşine 'ByLock' gözaltısı!
Eski TRT eski Genel Müdürü İbrahim Şahin'in eşinin ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi.
|23 Kasım 2019 21:52
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Eski TRT Genel Müdürü ve eski Samsun Valisi İbrahim Şahin, 2017 yılında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile soruşturma geçirmiş ancak takipsizlik kararı verilmişti.
Şahin hakkında kısa süre önce yeni bir gelişme yaşandı.
Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, İbrahim Şahin'in eşi Şeyda Şahin'in 2 gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığını yazdı.
Yıldız konu hakkında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca perşembe günü gerçekleştirilen bir operasyonla Şahin'in eşinin gözaltına alındığı, gözaltı gerekçesinin ise Bylock olduğu öne sürülüyor." bilgisini paylaştı.
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