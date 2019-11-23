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Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Çorum'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
 23 Kasım 2019 21:56
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Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Çorum'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum-İskilip kara yolunun 31'inci kilometresinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile 19 FA 755 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yolun ortasına devrildi, hafif ticari araç ise hurdaya döndü.

Kazanın ardından diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin incelemesinde, kazada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, ekiplerin nezaretinde yol kenarındaki araziden sağlandı.

Anadolu Ajansı
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