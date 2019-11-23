Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla döndü
72. dakikada Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
|23 Kasım 2019 22:00
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Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş Konyaspor'a konuk oldu. Konyaspor'un 3. dakikada Milosevic ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
72. dakikada Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Konya deplasmanından 3 puanla döndü.
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