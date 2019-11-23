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Gözyaşları içinde okudu! 'Hayatımın en zor konuşmasıydı'

Terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucunda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, kongrenin kapanış töreninde manifestoyu gözyaşları içinde okudu- Manifestoyu okumasının ardından Gülay Demir'i salonda bulunanlar uzun süre ayakta alkışladı - Demir: - "Biz terörizm mağdurları olarak tek bir şey istiyoruz; gelecek nesiller, suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı olarak yaşattıkları zulmü yaşamasınlar"
 23 Kasım 2019 22:04
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Gözyaşları içinde okudu! 'Hayatımın en zor konuşmasıydı'

Terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi"nin kapanış töreninde manifestoyu gözyaşları içinde okudu, salondakiler uzun süre ayakta alkışladı.

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" aralarında Gülay Demir'in de bulunduğu 14 terör kurbanının manifesto okumasıyla sona erdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayelerinde, Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kongrenin üçüncü ve son gününde terör mağduru kişiler konuşma yaptı ve terör mağdurları hakkında panel gerçekleşti.

Kongrenin kapanış töreninde, terör mağdurlarınca 14 dilde manifesto okundu.

Manifestoyu okuyanlar arasında bulunan PKK/YPG terör örgütünün 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, manifestoyu gözyaşları içinde okudu.

Demir, gözyaşları içinde okuduğu manifestoda, şu ifadeleri kullandı:

"Biz terör mağdurları olarak kin ve nefret peşinde değiliz. Biz terörizm mağdurları olarak tek bir şey istiyoruz; gelecek nesiller, suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı olarak yaşattıkları zulmu yaşamasınlar. Bizler, devlet başkanları ve mağdurlar, hep birlikte beraber çalışarak bu acının ebedileşmesini engellemeyi ve daha iyi bir dünya umudunu yeşertmeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Seni çok özlüyorum baba."

Manifestoyu okuduktan sonra salondakiler, Gülay Demir'i uzun süre ayakta alkışladı, kürsüdeki diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak desteklerini gösterdi.

- Kongrede 700'ün üzerinde katılımcı hazır bulundu

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen kongreye, Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ile Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Mehmet Özgür Çakar'ın yanı sıra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat, terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in babası Muhsin Çeliker ve kongrenin 4 kişilik lansman ekibine seçilen anne Bahar Çeliker de katıldı.

Türkiye'den gelen terör mağdurları, panellerde söz alarak, terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü birinci ağızdan katılımcılara ve uluslararası basına anlatma fırsatı buldu.

Kongreye, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, Fransız yetkililer, terör uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc, AA muhabirine, dünyada terör kurbanlarının yüzde 80'inin Müslüman olduğunu belirterek, "Bunu Avrupa'da hatırlatmak önemli çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişilerin olduğu varsayılıyor ancak bu doğru değil." ifadesini kullanmıştı.

Kongrenin düzenlendiği Nice kentinde, 14 Temmuz 2016'daki terör saldırısında 86 kişi hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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