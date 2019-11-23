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Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı
Kazada 25 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi
|23 Kasım 2019 22:58
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Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten İzmir'e seyretmekte olan Mustafa Bozkurt idaresindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye ve Adana Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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