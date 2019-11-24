YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama

Bilindiği üzere, olağanüstü hal sonrası alınan tedbirler kapsamında yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında bulunan öğrencilerin mezun oluncaya kadar ücret ödemeye devam etmeleri kuralının iptaline ilişkin karar, 31 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin 2016/205.E sayılı kararında; "Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversitelere ödemeye devam ederler. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir." hükmünü "puanı eşit ya da daha düşük devlet üniversiteleri" yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir.

Bu iptal kararı sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Kapatılan üniversitelerden vakıf yükseköğretim kurumlarına geçen öğrenciler ücret ödemeye devam edecektir.

2- Devlet üniversitelerine yerleşen ve puanı yerleştiği programın puanına eşit veya daha yüksek olan öğrencilerden bu karar sonrasında ücret tahsil edilmeyecektir.

İŞTE YÖK KARARI