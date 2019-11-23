Muharrem İnce: Bu komplo %100 genel merkez kaynaklı

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Beştepe'ye gizlice giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce ile telefonda konuştuğunu aktardı.

Işık'ın kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlara göre İnce, şunları söyledi:

"Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur.

''24 Haziran gecesi bana atılan iftiraların sahipleriyle 'Saray'a gitti' iftirasını atanlar aynı kişilerdir. Bu durumdan fayda çıkarmak değildir, planlı bir harekettir, prodüksüyondur. Bir gazetecinin yalan haberinden de ibaret değildir. ''

Şu saatten sonra haberin kaynağı kimdi kim değildi kısmının bir önemi yoktur. Orayı geçtik. Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır. Sayın Genel Başkan konuşmalıdır. Gerçekten doğruladı mı bunu doğrulamadı mı? Bunu açıklamak zorundadır."