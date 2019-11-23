Twitter'da yanıt gizleme dönemi

SALDIRIYA UĞRAYAN ÖĞRETMENİN AVUKATI AÇIKLAMALARDA BULUNDU Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Ş.N.E.’ye yürüdüğü esnada Berrak K. saldırmış, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Berrak K., ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelinin tutuklanmasının ardından saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen Ş.N.E.’nin avukatı Burak Evci, yaşanan saldırıya ile müvekkilinin psikolojik durumuna ve şüphelinin akıl sağlığına kadar bir çok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.